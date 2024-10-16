Стало известно, какие задачи выполняют на Украине западные истребители F-16

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Newsweek приоткрывает завесу тайны над тем, в какого рода операциях на поле боя задействованы переданные Украине истребители F-16. По данным журнала, с момента прибытия на Украину они «преимущественно работают в тени, помогая отбивать российские воздушные атаки».

Издание отмечает, что только в последние дни, спустя почти два месяца после прибытия на Украину, появились неподтвержденные сообщения, что украинский F-16 уничтожил российский Су-34. Также известно, что Украина потеряла минимум один F-16 в конце августа во время отражения массированной воздушной и ракетной атаки россиян.

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Как считает соруководитель Института воздушного и космического пространства при Королевском колледже Лондона Дэвид Джордан, F-16 вносят относительно незаметный, но очень полезный вклад в операции ВСУ.

«Украине есть смысл использовать их для противовоздушной обороны, отражая атаки беспилотников и ракет в ожидании дальнейших поставок», – заявляет эксперт, называя это «очень разумным подходом» в ожидании дальнейших поставок самолетов.

Использование F-16 для ПВО поможет ослабить давление на скудные запасы наземных систем ПВО Украины, добавляет Джеймс Блэк, заместитель директора по исследованиям в области обороны и безопасности европейского отделения аналитического центра RAND.

Оружие, используемое самолетами F-16, такое как ракеты класса «воздух-воздух» малой дальности AIM-9x Sidewinder или усовершенствованные ракеты средней дальности AIM-120, может быть более эффективным для использования в наступательных целях, говорит Блэк.

«Но небольшое количество самолетов не способно мгновенно изменить ситуацию, даже если на них установлен целый ряд управляемых вооружений. Их нужно использовать разумно. Судя по тому, что мы видели до сих пор, именно это и делают ВВС Украины», – добавил Джордан.