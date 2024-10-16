Стало известно, какие задачи выполняют на Украине западные истребители F-16

Сергей Рыжов.  
16.10.2024 11:18
  (Мск) , Москва
Просмотров: 909
 
Авиация, Война, Дзен, Политика, Украина


Newsweek приоткрывает завесу тайны над тем, в какого рода операциях на поле боя задействованы переданные Украине истребители F-16. По данным журнала, с момента прибытия на Украину  они «преимущественно работают в тени, помогая отбивать российские воздушные атаки».

Издание отмечает, что только в последние дни, спустя почти два месяца после прибытия на Украину, появились неподтвержденные сообщения, что украинский F-16 уничтожил российский Су-34. Также известно, что Украина потеряла минимум один F-16 в конце августа во время отражения массированной воздушной и ракетной атаки россиян.

Newsweek приоткрывает завесу тайны над тем, в какого рода операциях на поле боя задействованы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

Как считает соруководитель Института воздушного и космического пространства при Королевском колледже Лондона Дэвид Джордан, F-16 вносят относительно незаметный, но очень полезный вклад в операции ВСУ.

«Украине есть смысл использовать их для противовоздушной обороны, отражая атаки беспилотников и ракет в ожидании дальнейших поставок», – заявляет  эксперт, называя это «очень разумным подходом» в ожидании дальнейших поставок самолетов.

Использование F-16 для ПВО поможет ослабить давление на скудные запасы наземных систем ПВО Украины, добавляет Джеймс Блэк, заместитель директора по исследованиям в области обороны и безопасности европейского отделения аналитического центра RAND.

Оружие, используемое самолетами F-16, такое как ракеты класса «воздух-воздух» малой дальности AIM-9x Sidewinder или усовершенствованные ракеты средней дальности AIM-120, может быть более эффективным для использования в наступательных целях, говорит Блэк.

«Но небольшое количество самолетов не способно мгновенно изменить ситуацию, даже если на них установлен целый ряд управляемых вооружений. Их нужно использовать разумно. Судя по тому, что мы видели до сих пор, именно это и делают ВВС Украины», – добавил Джордан.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть