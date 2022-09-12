Стало известно, какого министра в Крыму хотел убить украинский диверсант

Новости Украины

СБУ готовила покушение на министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко. Его жизнь украинские спецслужбы оценили в 650 тысяч рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации телеканала РенТВ, завербованный житель Советского района Крыма с оперативным псевдонимом «Махмуд» должен был передать гранаты и пистолет для ликвидации одного из членов правительства Крыма. Убийство должен был совершить агент «Малыш», который прибыл из Новой Каховки для выполнения задания. Координировал деятельность диверсантов главный оперативник управления СБУ по Крыму с местом дислокации в Херсоне Илья Бондарчук, который с началом спецоперации бежал в Харьков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Бондарчук составил список из 7 министров правительства Крыма. Кого ликвидировать, «Малыш» должен был решить сам. Но трое из семерых подлежали первоочередной ликвидации.

«Конкретно мне указал на Волченко, – рассказал завербованный агент. – За ликвидацию Волченко мне он пообещал 400 тысяч гривен».

В момент передачи оружия для ликвидации Волченко – пистолета и гранаты – диверсантов задержали сотрудники ФСБ. Спецслужбы вели оперативную игру еще с момента первого задания для «Малыша» – подрыва гранатой кафе «Саламандра» в Новой Каховке. Тогда обошлось без жертв, но «Малыш» попал в поле зрения ФСБ, и дальше любые его контакты с СБУ были под контролем. После проверки в кафе появились конкретные цели: «Малыш» должен был ликвидировать заместителя начальника полиции Новой Каховки Сергея Томка и заместителя главы района Виталия Гура. Их убийства были инсценированы, во что поверили в СБУ и рапортовали украинские СМИ.

«Украинские СМИ показывают про меня, что я уже умер, погиб, убили, – рассказывает Гура. – В начале августа правоохранительные органы ко мне подошли и сказали, что на меня будет покушение, на мою жизнь и на мою семью. Предоставили аудиозаписи, в которых оговаривалось, что мне угрожают и меня убьют. На сегодняшний день я полностью нахожусь под защитой правоохранительных органов, мне ничего не угрожает. Хочу всем сказать, что я вернусь и буду работать, и буду заниматься своей деятельностью дальше, и я не боюсь. И всем советую делать также. Правоохранительные органы работают на высшем уровне, предотвращают все максимальные моменты по защите населения. Работает в полном объёме».

Куратор от СБУ Бондарчук требовал от исполнителей максимального резонанса, чтобы убийства были совершены у всех на глазах. Эффектная картинка и тяга к публичности заменила украинскому оперативнику профессионализм – он был предельно прост в своих поручениях и за выполненные задания рассчитывался с личной банковской карты.

«Спасибо коллегам из ФСБ и крымского управления – все задержаны, все дают признательные показания, – прокомментировал подготовку покушения на членов правительства глава Крыма Сергей Аксенов. – Песня одна: до задержания – герои, после – сопли текут со всех мест. У них ничего другого в запасе не осталось, слава Богу, вчера Министерство обороны начало наконец-то наносить удары по объектам инфраструктуры. Надеемся, что все это перейдёт в более решительный характер, наконец-то».

Напомним, по факту приготовления к убийству лица в связи с осуществлением им своей служебной деятельности в составе группы лиц по найму управление СК по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело. Изначально «Малыш» должен был организовать убийство замглавы Херсонской администрации Кирилла Стремоусова.