Стало известно, какой поступок Богдана вызвал ярость Коломойского

13.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Основная задача большинства украинских политических аналитиков, – понять, насколько олигарх Игорь Коломойский определяет повестку дня для власти, влияет он на президента или нет, может ли навязать свою позицию, или следует за линией офиса Зеленского, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в публикации телеграм-канала ДумайТе, авторы которого со ссылкой на инсайд из окружения Зеленского публикуют, как они утверждают, “очень точное обьяснение происходящего”.

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“Как известно и Коломойский, и Зеленский утверждают, что после выборов президента ни разу не встречались, но разговаривали по телефону. У нас другая информация, но об этом в другой раз. Так во время одного из таких разговоров было определено, что для того чтобы не было лишних доказательств влияния Коломойского на текущую украинскую политику, основным каналом контактов между офисами становится Андрей Богдан. Якобы Зеленский так и сказал Коломойскому – «вы так напористо лоббировали Богдана, что почти «привязали» меня к нему… так вот теперь давайте он и будет принимать и рассматривать ваши проблемы, а я буду заниматься страной». Как говорят наши источники, Коломойский тут же согласился. Он был уверен, что это оптимальный и удобный канал и влияния, и обмена информацией, и манипулирования.

Но так не думал Богдан. Он понял, что ему удалось, опираясь на страх дискредитации президента изолировать его от влияния экс-приватовцев. Богдан с радостью замкнул все потоки информации на себе и обрезал Коломойскому (с его согласия) возможность общения с Зе. Но далее он поступил ещё более по-византийски. Он уж никак не желал быть «слугой двух господ». Тем более его амбиции куда выше, чем текущий пост. И Богдан стал все реже брать трубку с номера Коломойского, чем приводил последнего в ярость…

Несколько таких яростных перепалок даже удалось зафиксировать вездесущей прослушке, после чего Богдан попросил минимизировать и эту линию общения и стал общаться с помощниками Коломойского. Естественно, это очень разозлило олигарха. У него такое количество вопросов и предложений, что он нуждался в постоянных консультациях с офисом президента.

Отсюда нашумевшее дело со знаменитым письмом об отставке и жёсткие намеки Богдана, что «помножив на ноль» исполнительную, законодательную и судебную ветви власти, они тоже самое сделают и с прессой… Вы ж понимаете в огород какого канала этот камень”, – говорится в сообщении.

Как говорится в публикации телеграм-канала, “эта семейная разборка происходит в очень ответственный момент. Формируется новая вертикаль, определяются приоритеты, делятся потоки. Битва за Киев. Осада Одессы. Разборки с Днепром. Львовские интриги”.

По информации телеграм-канала “ДумайТе”, Коломойскому и Офису президента пришлось идти на компромисс.

“Теперь установлен новый статус-кво. Офис Коломойского делает все, что может решить сам. Без опоры на авторитет Банковой и прямые указания оттуда. Ну а Офис президента не мешает Коломойскому демонстрировать всесилие. И это не мало… Реально рассказывая о том, что ты можешь все, ты можешь почти все. Главное, чтоб в это верили!”, – резюмируют авторы телеграм-канала.