Стало известно, когда русская армия начнёт долгожданное наступление

Анатолий Лапин.  
21.06.2023 17:51
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


Российская армия сможет перейти в контрнаступление к концу лета.

Об этом в эфире интернет-канала ForPost заявил один из лидеров «Союза добровольцев Донбасса», участник СВО и экс-министр МГБ ДНР Андрей Пинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия сможет перейти в контрнаступление к концу лета. Об этом в эфире интернет-канала...

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По мнению Пинчука, к началу августа Украина исчерпает свои ресурсы, собранные для атак, а Россия к этому времени должна нарастить резервы.

«Действительно, и у них резервы есть – они их сейчас подизмотают, и с нашей стороны резервы есть. Скорее всего, наш Генеральный штаб предполагает, что они будут введены в бой через какое-то время уже в режиме контр-контрнаступа.

Допустим, господин Пригожин со своим «Вагнером» заявил, что 5-го августа возвращается на фронт. Это логичная вещь, потому что «Вагнер» – это в первую очередь штурмовая пехота, обеспеченная другими видами и родами войск.

Так вот, где-то к августу, не раньше, эта вся волна исчерпания ресурсов и попыток пробития закончится.

Примерно к этому времени, я думаю, тоже не раньше у нас появится возможность на их плечах переходить к наступательным действиям. Это благоприятный период, если все по науке будет, потому что противник, чтобы идти в наступление, разминирует свои минные поля, снимает инженерные сооружения и, с другой стороны, в этих лобовых штурмах рассеивает свой ресурс – и личного состава, и бронетехники, и боеприпасов, которые тоже не бесконечны.

Где-то к концу лета, я думаю, что к осени у нас будут шансы пойти в наступление и, я надеюсь, что до этого времени мы сможем пополнить количественно личный состав», – заявил Пинчук.

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