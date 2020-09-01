01.09.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Медицина, Общество, Политика, Россия, Украина
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Стало известно, когда в ДНР сократят комендантский час


В связи с эпидемией коронавируса сокращение комендантского часа в ДНР, запланированное на эту весну, было отложено на неопределённый срок. Но на данный момент в силовых ведомствах уже рассматривают вопрос серьёзного послабления или полной отмены ограничений.

Об этом в ходе встречи со студентами Донецкого национального медицинского университета им. Максима Горького заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы хотели его серьезно сократить еще весной, но при ситуации с ковидом было не до того, к тому же, были ограничения, которые нам пришлось ввести. Сейчас мы актуализировали обсуждение, если не по полной его отмене, то по сокращению.

Надеюсь, что мы с силовыми ведомствами найдем оптимальное решение, чтобы дать больше возможностей нашей молодежи проводить время по своему усмотрению», – сказал глава государства.

Напомним, перед пандемией Денис Пушилин сообщил, что отмена комендантского часа на новогодние праздники является первым шагом к сокращению или полной отмене данного ограничения в будущем на территории Донецкой Народной Республики.

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