Стало известно, когда встретятся Вучич и Путин

14.10.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Сербии Александр Вучич встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в декабре.

Об этом сербский лидер заявил сегодня на встрече со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самый главный вопрос для нас – и здесь мы ценим твердую и последовательную позицию России и президента Путина – ваша поддержка сохранения территориальной целостности, независимости и суверенитета Республики Сербия. Наши политические отношения очень хорошие», – подчеркнул Вучич.

По мнению Матвиенко отношения Сербии и России крепнут благодаря усилиям двух президентов. Она передала Вучичу личный привет от Путниа.

«В России очень ценят ваш личный вклад в развитие российско-сербских отношений.

Неслучайно вы были награждены высоким орденом Российской Федерации – орденом Александра Невского.

Вы тот человек, для которого на первом месте национальные интересы своей страны и своего народа.

Сохраняя национальные отношения, вы, тем не менее, привержены сохранению и углублению отношений России и Сербии», – отметила Матвиенко.