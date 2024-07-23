Стало известно, кому Байден передал свои полномочия по Украине

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Обьявивший о своем выходе из президентской гонки то ли живой, то ли уже мертвый, как предполагают его критики из числа республиканцев, президент Джо Байден продолжает в экстренном порядке избавляться от полномочий в удаленном режиме.

Так, на сайте Белого дома появился текст президентского указа, которым Байден передает госсекретарю Энтони Блинкену и министру финансов Джанет Йеллен свои полномочия по финансовой поддержке Украины

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В документе отмечено, что Йеллен и Блинкену переданы “функции и полномочия, возложенные на президента” определенными главами Закона о возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев.

В частности, речь идет о некоторых положениях закона, которые предоставляют президенту полномочия по конфискации российских активов в пользу Украины (REPO).

Делегирование полномочий в этом меморандуме применяется к любым положениям любых будущих публичных законов, являющихся такими же, как положения, упомянутые в этом меморандуме, указано в документе.

Тем временем в вашингтонском истеблишменте ширятся слухи о том, что в стране то ли произошел госпереворот, о котором его организаторы забыли предупредить нацию, то ли Байден и вовсе умер, и американцев теперь готовят к явлению и.о. президента Камалы Харрис.

В Конгрессе призвали Белый дом предоставить подтверждение того, что президент Байден ещё жив.

Конспирологи обратили внимание на то, что по такому крайне редкому в американской истории поводу, как выбытие действующего президента из борьбы за второй срок, стоило бы созвать пресс-конференцию, произнести речь, выразить поддержку преемнику вдивую или хотя бы в записи, однако о снятии кандидатуры было объявлено через коммюнике, напечатанное на пишущей машинке и подписанное карандашом факсимиле.

В ответ на это, пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден вчера провел “в виртуальном формате” совещание по вопросам национальной безопасности.

Сам Байден, все в том же виртуальном режиме заявил в соцсети X, что не покинет пост президента раньше срока.

Однако у критиков остаются сомнения в том, что страничка Байдена в даннос случае имеет отношение к нему самому.

Дональд Трамп успел потроллить нынешнего хозяина Белого дома, написав в соцсети, что «Это еще не конец! Завтра утром мошенник Джо Байден проснется и забудет, что снялся с президентской гонки!»

В ельцинской России в аналогичных случаях долгого беспричинного исчезновения с радаров главы государства говорили, что президент “работает с длкументами”. Впрочем, вряд ли можно подозревать Байдена в пристрастии к алкоголю.