Стало известно, кто купил билет в никуда на «Титаник» Гройсмана

07.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Первую пятерку списка политической партии «Украинская стратегия Гройсмана» возглавили действующий премьер-министр Владимир Гройсман, министр образования и науки Лилия Гриневич, министр Кабинета министров Александр Саенко, первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джаппарова и министр культуры Евгений Нищук, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое решение принял сегодняшний съезд партии «Украинская стратегия Гройсмана», сообщает пресс-служба политсилы.

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В десятку также вошел Павел Яблонский — депутат нескольких созывов Винницкого городского совета (6-7), который последний раз баллотировался в горсовет в 2015 году от партии «Винницкая европейская стратегия».

Кроме того, в список вошел бывший замминистра финансов и экс-замглавы Администрации президента при Петре Порошенко Сергей Марченко, министр юстиции и соратник Яценюка Павел Петренко, народные депутаты из фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук и Виктор Еленский, один известный в качестве экс-комбата батальона “Миротворец”, а второй – в качестве лоббиста отделения украинской Церкви от Москвы.

Также на сьезде было решено, что партия «Украинская стратегия Гройсмана» не будет выдвигать кандидатов в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду, запланированных на 21 июля.

«У нас не будет кандидатов по мажоритарке» — сообщил журналистам глава политсовета партии, министр Кабмина Александр Саенко после съезда партии. Поясняя причины такого решения, он отметил, что за такой короткий избирательный период сложно подобрать людей, в которых партия была бы уварена.

Владимир Гройсман с 2006 по 2014 год был мэром Винницы. С 2014 года стал вице-премьер-министр Украины — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в правительстве Арсения Яценюка. Позже в парламенте 8-го созыва прошел по списку партии «Блок Петра Порошенко» и стал председатель Верховной Рады. А в апреле 2016 года был назначен премьер-министром Украины. В парламент прошел по списку БПП.

Отметим, что свежая социология не дает партии Гройсмана никаких надежд на преодоление пятипроцентного барьера, а значит, и на попадание в новый состав Рады. А значит, все заявленные в списке одиозные персонажи через несколько месяцев останутся на обочине украинской политики.