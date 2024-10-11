Стало известно, кто обеспечивает Starlink для ВСУ. И это не Илон Маск

Сергей Рыжов.  
11.10.2024 12:00
  (Мск) , Москва
Просмотров: 443
 
Tехнологии, Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Польша, Украина


Polska Agencja Prasowa передает слова главы МИД Польши Радослава Сикорского. Как утверждает политик, Starlink для ВСУ спонсирует не Илон Маск, а исключительно Польша, из своих денег.

Такое признание Сикорский сделал, отвечая на впрос журналистов о сорванном международном саммите в поддержку Украины в Рамштайне, который был перенесен с 12 октября на более позднюю дату, а также о польском представительстве на этом саммите.

Polska Agencja Prasowa передает слова главы МИД Польши Радослава Сикорского. Как утверждает политик, Starlink...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

РАР отмечает, что в немецкий  Рамштайн должен был поехать президент Анджей Дуда, а ранее премьер-министр Дональд Туск обязал руководителей Министерства национальной обороны и Министерства иностранных дел подготовить позицию польского правительства для президента, чтобы оно могло представить ее на саммите.

Касаясь этого вопроса, Сикорский подчеркнул, что на саммите в Рамштайне речь шла о практической помощи Украине, в том числе, прежде всего, оборудования. Саммит, по его словам, преследовал цель, чтобы на нем присутствовали главы правительств стран, которые поддерживают Украину, а не главы государств.

«Именно поэтому мы подготовили позицию для президента Дуды, чтобы он мог говорить от имени не только себя, но и польского государства – о том, что мы уже сделали для Украины и что мы намерены сделать дальше», – сказал он.

Глава польской дипломатии обратил внимание на одну конкретную вещь, которая содержалась в этом сообщении. По его словам, там упоминается один из ключевых факторов, позволяющий украинцам до сих пор эффективно защищаться от россиян, а именно – интернет-связь, которую обеспечивают модули Starlink.

«Эти модули Starlink, которые используются в Украине, не спонсируются господином Илоном Маском, а финансируются и будут финансироваться исключительно Польшей. Мы это делаем, и никто другой этого не делает», – сказал Сикорский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть