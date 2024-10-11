Стало известно, кто обеспечивает Starlink для ВСУ. И это не Илон Маск
Polska Agencja Prasowa передает слова главы МИД Польши Радослава Сикорского. Как утверждает политик, Starlink для ВСУ спонсирует не Илон Маск, а исключительно Польша, из своих денег.
Такое признание Сикорский сделал, отвечая на впрос журналистов о сорванном международном саммите в поддержку Украины в Рамштайне, который был перенесен с 12 октября на более позднюю дату, а также о польском представительстве на этом саммите.
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РАР отмечает, что в немецкий Рамштайн должен был поехать президент Анджей Дуда, а ранее премьер-министр Дональд Туск обязал руководителей Министерства национальной обороны и Министерства иностранных дел подготовить позицию польского правительства для президента, чтобы оно могло представить ее на саммите.
Касаясь этого вопроса, Сикорский подчеркнул, что на саммите в Рамштайне речь шла о практической помощи Украине, в том числе, прежде всего, оборудования. Саммит, по его словам, преследовал цель, чтобы на нем присутствовали главы правительств стран, которые поддерживают Украину, а не главы государств.
«Именно поэтому мы подготовили позицию для президента Дуды, чтобы он мог говорить от имени не только себя, но и польского государства – о том, что мы уже сделали для Украины и что мы намерены сделать дальше», – сказал он.
Глава польской дипломатии обратил внимание на одну конкретную вещь, которая содержалась в этом сообщении. По его словам, там упоминается один из ключевых факторов, позволяющий украинцам до сих пор эффективно защищаться от россиян, а именно – интернет-связь, которую обеспечивают модули Starlink.
«Эти модули Starlink, которые используются в Украине, не спонсируются господином Илоном Маском, а финансируются и будут финансироваться исключительно Польшей. Мы это делаем, и никто другой этого не делает», – сказал Сикорский.
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