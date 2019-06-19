Стало известно, кто станет новым послом ЕС в Киеве

19.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Эстонский дипломат Матти Маасикас осенью заменит Хьюга Мингарелли в должности посла ЕС в Украине.

Об этом говорится в статье “Эстонец, историк, марафонец: знакомьтесь, новый посол Евросоюза в Украине”, опубликованной киевским изданием “Европейская правда”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Стоит отметить, эта замена – плановая. Ни с украинскими, ни европейскими выборами она никак не связана”, – отмечается в материале.

Информацию о том, что решение о будущем новом руководителе дипмиссии ЕС окончательное, изданию подтвердили несколько источников. “Его кандидатура одобрена как на уровне ЕС, так и в Киеве”, – говорится в статье.

Маасикас родился в 1967 году в Таллине. По первому образованию историк, владеет не только пятью языками ЕС (английским, французским, немецким, финским, эстонским), но также свободно говорит по-русски. Маасикас в прошлом работал в умеренно националистической партии и выступал за жесткий подход ЕС в отношении РФ.

В августе истекает три года каденции Мингарелли, в 2019 году ему исполняется 65 лет.

16 мая 2019 года Мингарелли заявил, что 8 млрд евро помощи, которые были выделены ЕС, не использованы Украиной.