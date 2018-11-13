Армия строителей Крымского моста обустроит замену Одессе

13.11.2018, Москва, Михаил Рябов

Целая армия строителей Крымского моста должна завершить основные работы к весне 2019 года, после чего может быть переброшена на возведение новой инфраструктуры порта Тамань. Об этом пишет газета «Коммерсант».

На Тамани разворачивается новый масштабный проект, одна из целей которого – замена мощностей, оставшихся на территории недружественной Украины. Еще в 2017 году премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении порта Тамань. В Тамани, в частности, предполагается развивать перевалку угля, минудобрений, серы – тех грузов, которые не в будущем не будут идти в Новороссийск по экологическим причинам, поскольку тамошний порт находится в черте города. В Тамани расположится единственный в России терминал по перевалке аммиака из Тольятти. Он станет заменой мощностям под Одессой, которые оказались под контролем недружественных властей Украины.

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По данным газеты, структуры бизнесмена Аркадия Ротенберга для строительства Крымского моста наняли большое число рабочих и осуществили многомиллиардные вложения в технику.

На закупку дополнительного оборудования для стройки затрачено более €100 млн, договоры лизинга заключены на сроки от трех до шести лет, и эти расходы не компенсируются госконтрактом на мост.

Поэтому схема привлечения мостовиков может быть выгодна для Таманского порта, он получит опыт, компетенции и оборудование, необходимые для работы в Керченском проливе.

Объем работ в Тамани только по федеральным объектам порта оценивается в 65 млрд руб., подрядчики смогут претендовать и на строительство терминалов для частных инвесторов порта.