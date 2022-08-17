Стало известно, куда пропал Тягнибок

17.08.2022  08:36 (Мск), Киев
Михаил Рябов.  
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Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Главарь украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок вместе со своим братом Андреем с февраля служит в рядах ВСУ.

Об этом сообщил его однопартиец экс-депутат Верховной рады Андрей Ильенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главарь украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок вместе со своим братом Андреем с февраля...

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«Тягнибока видел сегодня на Донетчине. Служит в ВСУ. Это тот, что Андрей. А тот, что Олег-тоже служит в ВСУ с первых дней в звании капитана. Точные координаты местонахождения пока не сбрасываю. Он человек скромный, не кричит об этом на каждом шагу», – написал Ильенко в своем блоге.

Он дает понять, что «Свобода» рассчитывает на реванш на волне антироссийских настроений.

Ильенко укоряет избирателей за несознательность в недавнем прошлом и даже оправдывает Владимира Зеленского за признание того, что разведка США предупреждала его еще осенью прошлого года о планах России по военной операции, однако президент решил ничего не говорить населению, чтобы избежать паники и кризиса.

«Представьте. Выходит политическая сила на выборы и говорит: «все на армию, готовимся к большой войне, национальная идея превыше всего, уничтожаем пятую колонну». И знаете что?

Такая политическая сила получила бы на выборах 2%. Собственно столько и набрали объединенные националисты на выборах 2019.

Это именно те стальные люди из легендарного Азова, Правый Сектор, который воюет еще с Майдана, «Свобода», которая с нуля создала на этой войне два боевых батальона, которые рубятся в самых горячих точках.

Но вы за них не голосовали, потому что вам «не нравится Фарион» (а она, кстати, оказалась права во всем) или по телевидению авторитетный экстрасенс сказал, что это проект Кремля. Или еще что-то, вы уже не вспомните.

Чтобы одержать победу на выборах, надо говорить совсем другое. Надо говорить об улучшении жизни уже сегодня. У государственника против олигархического популиста нет ни единого шанса на выборах. Нуль.

Изменится что-то после победы? Не знаю. Потому что я уже давно реалист. От вас зависит», – обращается тягнибоковец к избирателям.

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