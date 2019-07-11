Стало известно, о чем говорил Зеленский с Путиным

11.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Возвращение на родину украинских моряков и перспективы оживления нормандского формата стали основными темами телефонного разговора президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины по итогам разговора.

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“Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ”, – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, по данным Офиса, стороны обсудили продолжение переговоров в “нормандском формате”.