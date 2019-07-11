11.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Стало известно, о чем говорил Зеленский с Путиным

Возвращение на родину украинских моряков и перспективы оживления нормандского формата стали основными темами телефонного разговора президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины по итогам разговора.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ”, – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, по данным Офиса, стороны обсудили продолжение переговоров в “нормандском формате”.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть