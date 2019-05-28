Стало известно о дате сьезда, на котором обьединятся Кернес и Труханов

28.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Съезд партии мэров, на котором будет приниматься решение об участии в досрочных парламентских выборах, состоится 2 июня в Харькове, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Он отметил, что в состав объединенной политической силы, о создании которой ранее заявил мэр Харькова Геннадий Кернес, войдут партия “Доверяй делам”, а также единомышленники в вопросах социально-экономического развития Украины.

По его словам, на съезде в Харькове состоится первый этап объединения партий. “Сегодня продолжаются переговоры, круг представителей местной власти – не только Харькова, Одессы и Ужгорода – растет. Все детали будут озвучены в рамках съезда”, – интригует мэр Одессы.

“Идея такой консолидации усилий востребована и своевременна. Сейчас к нам присоединяются мэры городов по всей Украине. Это эффективные и успешные управленцы, которые оправдали доверие своих избирателей реальными делами”, – добавил Труханов.

При этом он добавил, что не считает короткие сроки проведения избирательной кампании помехой успешности объединенной политсилы.