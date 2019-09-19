Стало известно о громкой афере Порошенко с недвижимостью

19.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Опасаясь ареста счетов и активов, экс-презмдент Петр Порошенко не только снял 34 миллиона долларов наличными в Международном инвестиционном банке, но ещё и прямо перед решением об аресте его активов в “Кузне на Рыбальском” переоформил 115 тысяч квадратных метров недвижимости компании «Кузня на Рыбальском» на подконтрольное себе ТОВ «Буд – Реновация» с ЕДРПОУ 42255930, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил инициатор уголовного преследования Порошенко украинский юрист Андрей Портнов.

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По информации Портнова, эту сделку совершил киевский нотариус А.С.Литвин после того, как следователи обратились в возглавляемую на тот момент Юрием Луценко Генпрокуратуру с ходатайством об аресте активов Порошенко.

“В ближайшие дни мы не только инициируем новый арест этого переукраденного Порошенко имущества, но и уголовное производство о нарушении Порошенко тайны следствия, которое привело к временной потере этих активов. Чтоб не был такой хитроумный и одновременно наглый и тупой”, – пообещал Портнов в своем телеграм-канале.