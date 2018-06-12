Политнавигатор - Новости России и Украины
12.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Политика, Россия, Украина

Стало известно о подарке Климкина ко Дню России


Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Украина во вторник подает в Международный суд Организации Объединенных Наций меморандум о нарушении Россией конвенций по финансированию терроризма и расовой дискриминации.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

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«Сегодня РФ получит от нас своеобразный „подарок“ в МС ООН. Он весит около 90 кг, состоит из 17 500 страниц текста и содержится в 29 томах. Подаем наш меморандум по финансированию терроризма и расовой дискриминации», — написал украинский министр.

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