12.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
|2 869 просмотров
Стало известно о подарке Климкина ко Дню России
Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Украина во вторник подает в Международный суд Организации Объединенных Наций меморандум о нарушении Россией конвенций по финансированию терроризма и расовой дискриминации.
Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
«Сегодня РФ получит от нас своеобразный „подарок“ в МС ООН. Он весит около 90 кг, состоит из 17 500 страниц текста и содержится в 29 томах. Подаем наш меморандум по финансированию терроризма и расовой дискриминации», — написал украинский министр.
Метки: День России, Климкин, подарок
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!Комментарии для сайта Cackle
17:42 12 июняПреемник Жебривского – ярко выраженный донбассофоб
17:20 12 июняБацька прислал в Киев холодильники и мебель для Донбасса
17:12 12 июняЕхануров уверяет, что украинцы не согласны забыть о Крыме в обмен на Донбасс
16:52 12 июняУкраинским военным разрешили не платить штрафы и проценты по кредитам до окончания “войны с Россией”
16:44 12 июняКлимкин и Сийярто встретятся с венгерской общиной Закарпатья
16:17 12 июняВ Европе задумались о создании “черного списка” украинских судей и силовиков
15:54 12 июняСтало известно о подарке Климкина ко Дню России
15:47 12 июняВ Херсоне “скорая” насмерть сбила женщину, переходившую улицу на зеленый свет
15:41 12 июняНа Донбассе – новая угроза химического загрязнения
15:34 12 июняВ Раде возмущены выступлением экс-регионалки в Бундестаге
15:21 12 июняСША решили загладить свою вину Крымом
15:07 12 июняНа Украине разгорается новый сепаратистский скандал, связанный с Закарпатьем
15:03 12 июняУкраинские правозащитники рассказали, как СБУ похищает людей для обмена на пленных солдат
14:42 12 июняВ ЕС ужаснулись, осознав, что происходит на Украине
14:25 12 июняАмериканские пошлины добивают украинскую экономику
14:21 12 июняВ Донбассе новые жертвы среди мирного населения
14:14 12 июняКиевский политолог указал на странную оппозиционность Мураева
14:01 12 июняВ Киеве паника: РФ сформировала боевой кулак в Азовском море
13:49 12 июняУже скоро Киев останется совершенно один на политической арене
13:36 12 июняНад Донецком взвились российские флаги
13:29 12 июняПорошенко побежал записываться на прием к Путину
13:10 12 июняНа Украине хотят наловить побольше “русских шпионов” для обмена на украинских террористов
13:03 12 июняВ Киеве пугают украинских футбольных болельщиков тюремными камерами
12:59 12 июняКиевские эксперты бьются в истерике: Путин победил на всех фронтах
12:52 12 июняЯстреб Гриценко сдулся и плачет, что война обернется бедой для Украины
12:44 12 июняПошлите их в @опу – эксперт развенчал очередную украинскую “перемогу”
12:39 12 июняНа Украине тают запасы угля
12:29 12 июняТука разочарован безответственной позицией Запада и охладевшими к майданщикам украинцами
12:24 12 июняСосед Порошенко рассказал, что в юности Петя регулярно получал пи@ды
12:16 12 июняЛавров ткнул Климкина в документы
12:08 12 июняПереговоры в Берлине: Резкие разногласия по Донбассу
11:55 12 июняВ Минобороны Украины заявили, что еще немного – и Крым будет отвоеван
11:52 12 июняМураев не прошел испытание Сенцовым
11:44 12 июняУкраина теряет шансы на вступление в НАТО
11:32 12 июняВ центре Киева нацисты С14 героически победили баннер «Хлеб»
11:30 12 июняНа украинской границе происходят странные вещи
11:14 12 июняУкраина превращается в стареющую провинцию, экспортирующую квалифицированную рабочую силу
11:01 12 июняВ украинском штабе жалуются, что Москва сорвала наступление ВСУ
10:45 12 июняНигде же не говорят по крымско-татарски – замдиректора ATR
10:31 12 июняПорошенко готовится к последней битве за трон
10:08 12 июняРезидент назначил Кадырова тренером сборной
9:53 12 июняБесстыдство: Герой фильма «Битва за Севастополь» поддержал украинского террориста
9:39 12 июняСаакашвили укусил главу МИД Украины
9:25 12 июняСенцова посадят в тюрьму СБУ
9:02 12 июняБежавший из Москвы журналист на украинском ТВ льёт помои на бывших коллег
8:48 12 июняЗапад начал выкачивать население из Украины
8:26 12 июняЛавров раздолбал Волкера и Украину после переговоров в Германии
23:31 11 июняДоскакались? Бандеровской госпечати на Украине угрожает полная ликвидация
23:06 11 июняЭкзотичное крымское украинство осознало: Киев «кинул»
22:33 11 июняНа его месте должен был быть я! – меджлисовец возмущен, что ЕС и либералы не верят в фейк с Бабченко
22:01 11 июняОпубликованы фото трупов украинцев, предпринявших неудачную попытку штурма позиций ДНР
21:50 11 июняВарварский обстрел Донецка: Репортаж с места трагедии
21:26 11 июняУкраинский солдат-срочник избил сослуживца до разрыва селезенки
21:16 11 июняВ Одессе украли кота Жванецкого
21:03 11 июняВ ВСУ – массовое пищевое отравление курсантов
15:21 12 июняСША решили загладить свою вину Крымом
11:55 12 июняВ Минобороны Украины заявили, что еще немного – и Крым будет отвоеван
10:45 12 июняНигде же не говорят по крымско-татарски – замдиректора ATR
9:53 12 июняБесстыдство: Герой фильма «Битва за Севастополь» поддержал украинского террориста
9:02 12 июняБежавший из Москвы журналист на украинском ТВ льёт помои на бывших коллег
23:31 11 июняДоскакались? Бандеровской госпечати на Украине угрожает полная ликвидация
23:06 11 июняЭкзотичное крымское украинство осознало: Киев «кинул»
22:33 11 июняНа его месте должен был быть я! – меджлисовец возмущен, что ЕС и либералы не верят в фейк с Бабченко
16:46 11 июняБританское издание извинилось перед Украиной
15:21 11 июняСБУ ограбила дом крымского татарина, критиковавшего Меджлис
11:50 11 июняТурчинов и Парубий соскочили с уголовного крючка главной военной прокуратуры
10:49 11 июняЭкс-министра обороны Украины призвали убрать пошлые плакаты в Севастополе
10:21 9 июняНа Украине ждут, что Россия скоро отнимет все Азовское море
10:06 9 июняРоссия окружает Украину своими «Калибрами», – паника в Киеве
10:01 9 июняУкраинский адмирал: Наш флот будет потоплен еще у берегов
9:55 9 июняВ Киеве осознали: Нарвались на конфликт с Россией в Азове, а отвечать нечем
9:39 9 июняК берегам Украины идут корабли, бившие «Калибрами» ИГИЛ в Сирии
17:08 7 июняПутин: Проезд по Крымскому мосту останется бесплатным
15:29 7 июня«Повторения Крымского сценария уже не будет – это очевидно»
12:31 7 июняЖурналистки нарядились в цвета украинского флага на «прямой линии» Путина
12:16 7 июняПаника Турчинова: Российские ракеты из Крыма «накрывают» всю Украину
8:42 7 июняДжемилева уличили в незнании географии Крыма
19:10 6 июняУкраинский футболист: мы никогда не вернем Крым
14:28 6 июняВ Крыму украинцев всегда считали за жлобов – беглая майданщица
9:39 6 июняДжемилев радуется страданиям крымских татар
22:17 5 июняУкраина разорвет соглашения с Россией по Азовскому морю
17:05 5 июняВерховный суд Украины отказал фирмам разоблачителя Порошенко добывать газ в Черном море
10:56 5 июняУкраинский депутат радуется засухе в Крыму
18:16 4 июняЗащита лидера «Русского блока» добилась успеха
17:02 4 июняУкраина закрывает часть акватории Азовского моря на все лето
10:00 4 июняБывшая соратница Януковича жалеет, что Севастополь не обнесли колючей проволокой
12:18 2 июняКуницын: В Крыму все озираются, майор КГБ подслушивает из розетки
12:10 2 июняКуницын: Во всём виноваты Байден и Обама
11:54 2 июняГенерал СБУ: Россия облучает жителей Крыма психотропным оружием
11:46 2 июняТелеканал зятя Кучмы продолжает лить грязь на Крым
11:21 2 июняИзвестный русофоб сообщил Украине две скверных новости
10:26 1 июняВ Киеве шок: Азовское море превращается во внутреннее море РФ
15:07 31 маяПризнает ли Ватикан российский Крым? – новая интрига
14:57 31 маяРусская угроза: У Порошенко обещают фейковую базу ВМС Украины на границе с Крымом
13:39 31 маяРоссия без шума методично бьет Украину в Азовском море
12:48 31 маяЛекция Джемилева в Стэнфордском университете обернулась полным провалом
11:43 31 маяКравчук призвал признать потерю Крыма и Донбасса
22:51 30 маяКиев угрожает посадить 700 000 жителей Крыма
21:20 29 маяКлимкин собрался усилить давление на Россию
12:39 29 маяРоссия передала новый «привет» Украине в Азовском море
12:09 29 маяВ Крыму пояснили, зачем Киев поднимает панику о скорой потере Херсона
10:21 29 маяЕсли бы да кабы: В Киеве продолжают фантазировать о потерянном Крыме
10:00 29 маяРоссия может прирасти не только Крымом
20:17 28 маяВ ответ на Керченский мост в Киеве предлагают отделить Крым каналом
19:53 28 маяСледующее обострение будет на Азовском море
19:50 28 маяУкраинское министерство увидело из космоса экономический спад в ночном Крыму
14:00 28 маяБизнес в Крыму придумал, как обойти санкции
9:49 28 маяГраждане Украины и РФ задержаны в Крыму за незаконный сбыт оружия
17:17 27 маяЭксперт из Чуйской долины на службе Украины
20:19 24 маяУчастники митинга в Киеве отказались кричать «Путин, подавись!»
17:42 12 июняПреемник Жебривского – ярко выраженный донбассофоб
17:20 12 июняБацька прислал в Киев холодильники и мебель для Донбасса
15:41 12 июняНа Донбассе – новая угроза химического загрязнения
14:21 12 июняВ Донбассе новые жертвы среди мирного населения
13:49 12 июняУже скоро Киев останется совершенно один на политической арене
13:36 12 июняНад Донецком взвились российские флаги
13:29 12 июняПорошенко побежал записываться на прием к Путину
12:52 12 июняЯстреб Гриценко сдулся и плачет, что война обернется бедой для Украины
12:16 12 июняЛавров ткнул Климкина в документы
12:08 12 июняПереговоры в Берлине: Резкие разногласия по Донбассу
11:55 12 июняВ Минобороны Украины заявили, что еще немного – и Крым будет отвоеван
11:01 12 июняВ украинском штабе жалуются, что Москва сорвала наступление ВСУ
8:26 12 июняЛавров раздолбал Волкера и Украину после переговоров в Германии
22:01 11 июняОпубликованы фото трупов украинцев, предпринявших неудачную попытку штурма позиций ДНР
21:50 11 июняВарварский обстрел Донецка: Репортаж с места трагедии
19:50 11 июняЖебривского на Донбассе может заменить радикал
19:40 11 июняЖебривский ушел, чтобы вернуться – эксперт
19:11 11 июняВ ЛНР разоблачили очередной фейк ВСУ
18:55 11 июняВСУ открыли миномётный огонь по северной окраине Донецка
18:43 11 июняДонбассу предрекли косовский сценарий в случае передачи границы вооруженным миротворцам
18:27 11 июняУкраина планирует наступление: в ВСУ отменили отпуска
17:25 11 июняОтставка Жебривского вызвана внутренними разногласиями и переделом сферы влияния – депутат ДНР
16:00 11 июняЖебривский испугался неадекватности украинских властей
15:13 11 июняЖебривский составит конкуренцию Порошенко на выборах президента?
15:06 11 июняОтставку Жебривского увязали со спецоперацией
14:37 11 июняОтставка Жебривского – предвестник войны
14:00 11 июняЗапахло жареным: Жебривский решил спасаться бегством
13:53 11 июняОпубликованы доказательства подготовки ВСУ к полномасштабной войне
13:04 11 июняОбещавший куркулизацию Донбасса гауляйтер подал в отставку
11:41 11 июняВСУ ведут обстрел Донецка. Есть жертвы
10:36 11 июняВСУ планируют сбить вертолёт делегации ЕС, которая приедет в Донбасс на этой неделе
10:00 11 июняГенерал разведки рассказал о секретной помощи США Украине
23:37 10 июняС линии фронта забрали разложившиеся тела украинских солдат
18:45 10 июняВСУ нанесли удар по Донецку
17:41 10 июняКиевский режим отдаст Донбасс без боя
1:09 10 июняГлаварь украинских наци: От западных санкций против России нет никакого толку
19:08 9 июняУкраинская разведка вербует бездомных для агитации в ДНР и ЛНР
18:55 9 июняУкраинские военные в панике сбежали из двух поселков на Донбассе
18:46 9 июняСтало известно, как Украина потеряет свою государственность
18:13 9 июняУкраина не должна расслабляться после ЧМ-2018
18:00 9 июняСоветник Захарченко рассказал о единственном шансе на мир в Донбассе
15:52 9 июняПорошенко дозвонился к Путину в Китай
9:39 9 июняК берегам Украины идут корабли, бившие «Калибрами» ИГИЛ в Сирии
9:08 9 июняОт армии Украины освободят весь Донбасс
8:55 9 июняВыборы в ДНР: Захарченко заявил, что у него будет много конкурентов
8:48 9 июняМВД ДНР опубликует фамилии, имена, телефоны убийц Моторолы и Гиви
23:46 8 июняМеркель валяет дурака, а может одним звонком привести Порошенко в чувство
22:43 8 июняПутин озвучил личную угрозу Порошенко
21:02 8 июняВ ДНР новые жертвы среди мирного населения
20:47 8 июняЭгоцентризм маньяка: Порошенко знает истинную цель «Северного потока-2»
20:40 8 июняВ Киеве врач-онколог из Донбасса отказалась лечить больного раком боевика «АТО»
20:27 8 июняМиссия ОБСЕ: в мае от обстрелов на Донбассе погибло 11 и ранено 32 мирных жителя
20:20 8 июняПорошенко не нарадуется на войну
20:10 8 июняМинские соглашения от Порошенко. Оригинальная трактовка
19:37 8 июняПорошенко бредит и отрицает переговоры в Минске
17:42 12 июняПреемник Жебривского – ярко выраженный донбассофоб
17:20 12 июняБацька прислал в Киев холодильники и мебель для Донбасса
17:12 12 июняЕхануров уверяет, что украинцы не согласны забыть о Крыме в обмен на Донбасс
16:52 12 июняУкраинским военным разрешили не платить штрафы и проценты по кредитам до окончания “войны с Россией”
16:44 12 июняКлимкин и Сийярто встретятся с венгерской общиной Закарпатья
16:17 12 июняВ Европе задумались о создании “черного списка” украинских судей и силовиков
15:54 12 июняСтало известно о подарке Климкина ко Дню России
15:47 12 июняВ Херсоне “скорая” насмерть сбила женщину, переходившую улицу на зеленый свет
15:41 12 июняНа Донбассе – новая угроза химического загрязнения
15:34 12 июняВ Раде возмущены выступлением экс-регионалки в Бундестаге
15:21 12 июняСША решили загладить свою вину Крымом
15:07 12 июняНа Украине разгорается новый сепаратистский скандал, связанный с Закарпатьем
15:03 12 июняУкраинские правозащитники рассказали, как СБУ похищает людей для обмена на пленных солдат
14:42 12 июняВ ЕС ужаснулись, осознав, что происходит на Украине
14:25 12 июняАмериканские пошлины добивают украинскую экономику
14:21 12 июняВ Донбассе новые жертвы среди мирного населения
14:14 12 июняКиевский политолог указал на странную оппозиционность Мураева
14:01 12 июняВ Киеве паника: РФ сформировала боевой кулак в Азовском море
13:49 12 июняУже скоро Киев останется совершенно один на политической арене
13:29 12 июняПорошенко побежал записываться на прием к Путину
13:10 12 июняНа Украине хотят наловить побольше “русских шпионов” для обмена на украинских террористов
13:03 12 июняВ Киеве пугают украинских футбольных болельщиков тюремными камерами
12:59 12 июняКиевские эксперты бьются в истерике: Путин победил на всех фронтах
12:52 12 июняЯстреб Гриценко сдулся и плачет, что война обернется бедой для Украины
12:44 12 июняПошлите их в @опу – эксперт развенчал очередную украинскую “перемогу”
12:39 12 июняНа Украине тают запасы угля
12:29 12 июняТука разочарован безответственной позицией Запада и охладевшими к майданщикам украинцами
12:24 12 июняСосед Порошенко рассказал, что в юности Петя регулярно получал пи@ды
12:16 12 июняЛавров ткнул Климкина в документы
12:08 12 июняПереговоры в Берлине: Резкие разногласия по Донбассу
11:55 12 июняВ Минобороны Украины заявили, что еще немного – и Крым будет отвоеван
11:52 12 июняМураев не прошел испытание Сенцовым
11:44 12 июняУкраина теряет шансы на вступление в НАТО
11:32 12 июняВ центре Киева нацисты С14 героически победили баннер «Хлеб»
11:30 12 июняНа украинской границе происходят странные вещи
11:14 12 июняУкраина превращается в стареющую провинцию, экспортирующую квалифицированную рабочую силу
11:01 12 июняВ украинском штабе жалуются, что Москва сорвала наступление ВСУ
10:45 12 июняНигде же не говорят по крымско-татарски – замдиректора ATR
10:31 12 июняПорошенко готовится к последней битве за трон
9:53 12 июняБесстыдство: Герой фильма «Битва за Севастополь» поддержал украинского террориста
9:39 12 июняСаакашвили укусил главу МИД Украины
9:25 12 июняСенцова посадят в тюрьму СБУ
9:02 12 июняБежавший из Москвы журналист на украинском ТВ льёт помои на бывших коллег
8:48 12 июняЗапад начал выкачивать население из Украины
8:26 12 июняЛавров раздолбал Волкера и Украину после переговоров в Германии
23:31 11 июняДоскакались? Бандеровской госпечати на Украине угрожает полная ликвидация
23:06 11 июняЭкзотичное крымское украинство осознало: Киев «кинул»
22:33 11 июняНа его месте должен был быть я! – меджлисовец возмущен, что ЕС и либералы не верят в фейк с Бабченко
22:01 11 июняОпубликованы фото трупов украинцев, предпринявших неудачную попытку штурма позиций ДНР
21:50 11 июняВарварский обстрел Донецка: Репортаж с места трагедии
21:26 11 июняУкраинский солдат-срочник избил сослуживца до разрыва селезенки
21:16 11 июняВ Одессе украли кота Жванецкого
21:03 11 июняВ ВСУ – массовое пищевое отравление курсантов
20:51 11 июняВ Венгрии местный фургон насмерть сбил украинский грузовик с двумя пассажирами
20:46 11 июняКиевляне призвали Порошенко возглавить гей-парад
15:54 12 июняСтало известно о подарке Климкина ко Дню России
15:21 12 июняСША решили загладить свою вину Крымом
14:01 12 июняВ Киеве паника: РФ сформировала боевой кулак в Азовском море
13:49 12 июняУже скоро Киев останется совершенно один на политической арене
13:36 12 июняНад Донецком взвились российские флаги
13:29 12 июняПорошенко побежал записываться на прием к Путину
13:10 12 июняНа Украине хотят наловить побольше “русских шпионов” для обмена на украинских террористов
13:03 12 июняВ Киеве пугают украинских футбольных болельщиков тюремными камерами
12:59 12 июняКиевские эксперты бьются в истерике: Путин победил на всех фронтах
12:08 12 июняПереговоры в Берлине: Резкие разногласия по Донбассу
11:55 12 июняВ Минобороны Украины заявили, что еще немного – и Крым будет отвоеван
10:08 12 июняРезидент назначил Кадырова тренером сборной
9:53 12 июняБесстыдство: Герой фильма «Битва за Севастополь» поддержал украинского террориста
9:02 12 июняБежавший из Москвы журналист на украинском ТВ льёт помои на бывших коллег
23:06 11 июняЭкзотичное крымское украинство осознало: Киев «кинул»
22:33 11 июняНа его месте должен был быть я! – меджлисовец возмущен, что ЕС и либералы не верят в фейк с Бабченко
14:40 11 июняСоратница Януковича: Из России можно пронести даже атомную бомбу
13:27 11 июняНазван самый страшный вариант для Украины
12:35 11 июня“Удар по Украине может быть ужасающим”
12:27 11 июня“Русские нам дороже” – турки отказались снять георгиевские ленты по требованию украинцев
11:58 11 июняБей мух и тигров. Борьба с коррупцией по-китайски
10:52 11 июняУкраинские боевики гадят болельщикам, отправляющимся в Россию
10:49 11 июняЭкс-министра обороны Украины призвали убрать пошлые плакаты в Севастополе
10:00 11 июняГенерал разведки рассказал о секретной помощи США Украине
9:24 11 июняПропаганде вопреки: Киевляне выступили за дружбу с Россией
23:55 10 июняУкраинский ТВ-ведущий бегает по отелю в Турции в футболке, которую взял, чтобы злить русских
18:15 10 июняЛибералы заставили борцов с мусором скорбеть о террористе Сенцове
18:01 10 июняВ Раде негодуют: Деньги ЕС идут в Россию, а Украине достается лишь фига
17:50 10 июняДля евроинтеграции нужна руссоинтеграция – депутат Европарламента
17:41 10 июняКиевский режим отдаст Донбасс без боя
13:33 10 июняПутин боится навредить Вышинскому
1:09 10 июняГлаварь украинских наци: От западных санкций против России нет никакого толку
0:50 10 июняЗаднеприводный Портников агитирует не показывать ЧМ-2018 по украинскому ТВ
18:13 9 июняУкраина не должна расслабляться после ЧМ-2018
15:52 9 июняПорошенко дозвонился к Путину в Китай
14:44 9 июняПарубий обьявил Украину “передним краем” борьбы “западного добра” с “российским злом”
10:21 9 июняНа Украине ждут, что Россия скоро отнимет все Азовское море
10:06 9 июняРоссия окружает Украину своими «Калибрами», – паника в Киеве
10:01 9 июняУкраинский адмирал: Наш флот будет потоплен еще у берегов
9:55 9 июняВ Киеве осознали: Нарвались на конфликт с Россией в Азове, а отвечать нечем
9:39 9 июняК берегам Украины идут корабли, бившие «Калибрами» ИГИЛ в Сирии
23:46 8 июняМеркель валяет дурака, а может одним звонком привести Порошенко в чувство
23:39 8 июняЭксперт: Россия больше не нуждается в «Большой восьмёрке»
23:34 8 июняВ США появился свой Горбачев
23:22 8 июняБудет построен «Северный поток-3». Почему это хорошо для Украины
22:43 8 июняПутин озвучил личную угрозу Порошенко
22:30 8 июняПорошенко предлагает Меркель украинскую ржавую трубу в обмен на остановку «Северного потока»
21:55 8 июняХитрый план Трампа: США предлагают вернуть Россию в G8
20:47 8 июняЭгоцентризм маньяка: Порошенко знает истинную цель «Северного потока-2»
20:10 8 июняМинские соглашения от Порошенко. Оригинальная трактовка
19:37 8 июняПорошенко бредит и отрицает переговоры в Минске
19:05 8 июняУкраинские нацисты готовят нападение на российское посольство в Киеве
17:50 8 июняПогребинский услышал в словах Путина прямую угрозу
17:35 8 июняСлова Путина дадут Донбассу передышку на месяц
16:51 8 июняВ Киеве услышали в словах Путина “недвусмысленный намек”
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.