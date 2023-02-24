Стало известно о посещении Донецка Меркель

Елена Острякова.  
24.02.2023 22:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 551
 
Германия, Дзен, Донбасс


Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель проходила языковую практику в Донецком политехническом институте в 1973 году. Она тогда была студенткой первого курса.  Лейпцигского университета.

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров разыскали преподавателя русского языка из Донецка, которая занималась Меркель – Любовь Сторчак.

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель проходила языковую практику в Донецком политехническом институте в 1973...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Она тогда была Ангела Каснер. Им очень нравился Донецк. Мы часа два ходили по городу и говорили по-русски. Ангела очень хорошо говорила по-русски, на все вопросы отвечала. Она лучше остальных владела языком», – рассказала Сторчак.

Воспоминания молодости  не помешали Меркель поощрять невыполнение Минских соглашений президентами Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, которые санкционировали варварские обстрелы Донбасса.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть