Стало известно о посещении Донецка Меркель
Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель проходила языковую практику в Донецком политехническом институте в 1973 году. Она тогда была студенткой первого курса. Лейпцигского университета.
Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров разыскали преподавателя русского языка из Донецка, которая занималась Меркель – Любовь Сторчак.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Она тогда была Ангела Каснер. Им очень нравился Донецк. Мы часа два ходили по городу и говорили по-русски. Ангела очень хорошо говорила по-русски, на все вопросы отвечала. Она лучше остальных владела языком», – рассказала Сторчак.
Воспоминания молодости не помешали Меркель поощрять невыполнение Минских соглашений президентами Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, которые санкционировали варварские обстрелы Донбасса.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.