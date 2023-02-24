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Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель проходила языковую практику в Донецком политехническом институте в 1973 году. Она тогда была студенткой первого курса. Лейпцигского университета.

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров разыскали преподавателя русского языка из Донецка, которая занималась Меркель – Любовь Сторчак.

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«Она тогда была Ангела Каснер. Им очень нравился Донецк. Мы часа два ходили по городу и говорили по-русски. Ангела очень хорошо говорила по-русски, на все вопросы отвечала. Она лучше остальных владела языком», – рассказала Сторчак.

Воспоминания молодости не помешали Меркель поощрять невыполнение Минских соглашений президентами Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, которые санкционировали варварские обстрелы Донбасса.