25.08.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Оппозиция, Политика
Просмотров:

Стало известно о роли «коллективного Сороса» в белорусских протестах


Сегодня разношерстные грантоедские организации начинают активно действовать в Белоруссии так, как они это успешно сделали на Украине.

Об этом в интервью российскому либеральному адвокату и блогеру Марку Фейгину заявил беглый белорусский нацист, один из главарей «Национального корпуса» Сергей Коротких, получивший украинское гражданство, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Оппозиция – это вообще странный симбиоз откровенно пророссийских людей и всевозможных структур коллективного Сороса – те, которые несут условную демократию, левацкую идеологию везде, где только могут. Их представители есть и в Украине, тут неплохо себя чувствуют, и вот сейчас они особо активно начинают, совершенно не боясь каких-то репрессий, свою деятельность внутри Белоруссии.

То есть они понимают, что у них есть определенная крыша, которая дает им эту неуязвимость. И этот странный симбиоз, как осторожно реагирует Запад, как осторожно реагирует Америка на все реально уничтожения там демократических прав, каких-то гражданских прав на протест, на откровенно сфальсифицированные выборы, крайне осторожная реакция.

При этом надо же понимать, что та же самая Германия имеет огромный финансовый и торговый интерес с Россией. Они – торговые партнеры», – заявил Коротких.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть