Стало известно о роли «коллективного Сороса» в белорусских протестах

25.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Сегодня разношерстные грантоедские организации начинают активно действовать в Белоруссии так, как они это успешно сделали на Украине.

Об этом в интервью российскому либеральному адвокату и блогеру Марку Фейгину заявил беглый белорусский нацист, один из главарей «Национального корпуса» Сергей Коротких, получивший украинское гражданство, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Оппозиция – это вообще странный симбиоз откровенно пророссийских людей и всевозможных структур коллективного Сороса – те, которые несут условную демократию, левацкую идеологию везде, где только могут. Их представители есть и в Украине, тут неплохо себя чувствуют, и вот сейчас они особо активно начинают, совершенно не боясь каких-то репрессий, свою деятельность внутри Белоруссии.

То есть они понимают, что у них есть определенная крыша, которая дает им эту неуязвимость. И этот странный симбиоз, как осторожно реагирует Запад, как осторожно реагирует Америка на все реально уничтожения там демократических прав, каких-то гражданских прав на протест, на откровенно сфальсифицированные выборы, крайне осторожная реакция.

При этом надо же понимать, что та же самая Германия имеет огромный финансовый и торговый интерес с Россией. Они – торговые партнеры», – заявил Коротких.