10.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Стало известно о сложностях фейковой копии «Артека»

Фейковая копия легендарного крымского лагеря «Артек», которую создали на Украине в Пуще Водице не может быть приватизирована, потому что это означает потерю бренда для страны.

Об этом на встрече с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Пуще водице «Артек» мы никогда не передадим, потому что этот бренд, я не хочу, чтобы он… я хочу, чтобы он остался в Украине. Фактически, если я передам на приватизацию «Артек», который в Пуще Водице, я передам все, передам юрлицо, и он останется точно на оккупированной части, в Крыму. Есть некоторые сложности», – заявил Зеленский.

Отметим, что реальный «Артек» продолжает функционировать в Крыму, который официальный Киев продолжает считать своим.

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