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Стало известно о судьбе флагмана Черноморского флота
Главкомат ВМФ РФ решает судьбу флагмана Черноморского флота ракетного крейсера «Москва».
Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источники, передает корреспондент «Политнавигатора».
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Выбор якобы стоит между глубокой модернизацией корабля, на которую потребуется 40-50 млрд руб., и списанием, которое чревато имидживыми потерями.
Как объяснил «Политнавигатору» кандидат политических наук, капитан первого ранга в отставке Сергей Горбачев, ни о каком списании «Москвы» речь не идет.
«В настоящее время определен объем работ на 13-м судоремонтном заводе ЧФ. Какие работы проводятся, это информация ограниченного характера. Речь идет о модернизации корабля. Определенные виды работ уже начаты», – сказал Горбачев.
Эксперт признал, что ряду параметров «Москва» не соответствует требованиям современного военно-морского флота.
«Есть такое понятие — процент соответствия тоннажа корабля его способности нести определенные виды вооружения. На борту современных эсминцев американского флота находится порядка 90 ракет различных модификаций. На «Москве» главный комплекс это 16 крылатых ракет. С учетом что «Москва» это порядка 14 тыс тонн, то это маловато. Как платформа «Москва» безусловно требует модернизации», – сказал Горбачев.
Американский журнал The National Interest недавн назвал «Москву» вторым по смертоносности кораблем ВМФ РФ после ракетного крейсера «Петр Великий».
Гвардейский ракетный крейсер «Москва» (ГРКР «Москва») — российский ракетный крейсер, головной корабль проекта 1164 «Атлант». Входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота.
Построен на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем «Слава». После списания противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота. Единственный корабль 1 ранга в составе Черноморского флота.
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