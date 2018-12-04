Стало известно о судьбе флагмана Черноморского флота

04.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Главкомат ВМФ РФ решает судьбу флагмана Черноморского флота ракетного крейсера «Москва».

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источники, передает корреспондент «Политнавигатора».

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Выбор якобы стоит между глубокой модернизацией корабля, на которую потребуется 40-50 млрд руб., и списанием, которое чревато имидживыми потерями.

Как объяснил «Политнавигатору» кандидат политических наук, капитан первого ранга в отставке Сергей Горбачев, ни о каком списании «Москвы» речь не идет.

«В настоящее время определен объем работ на 13-м судоремонтном заводе ЧФ. Какие работы проводятся, это информация ограниченного характера. Речь идет о модернизации корабля. Определенные виды работ уже начаты», – сказал Горбачев.

Эксперт признал, что ряду параметров «Москва» не соответствует требованиям современного военно-морского флота.

«Есть такое понятие — процент соответствия тоннажа корабля его способности нести определенные виды вооружения. На борту современных эсминцев американского флота находится порядка 90 ракет различных модификаций. На «Москве» главный комплекс это 16 крылатых ракет. С учетом что «Москва» это порядка 14 тыс тонн, то это маловато. Как платформа «Москва» безусловно требует модернизации», – сказал Горбачев.

Американский журнал The National Interest недавн назвал «Москву» вторым по смертоносности кораблем ВМФ РФ после ракетного крейсера «Петр Великий».

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» (ГРКР «Москва») — российский ракетный крейсер, головной корабль проекта 1164 «Атлант». Входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота.

Построен на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем «Слава». После списания противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота. Единственный корабль 1 ранга в составе Черноморского флота.