Стало известно об акте отлучения Скворцова от церкви

20.12.2018, Роман Ворохтыч, Киев

Киевский публицист Дмитрий Скворцов опубликовал в своём блоге проект постановления Священного синода УПЦ (МП) об отлучении его от церкви.

«Наконец, можно рассказать, – пишет Скворцов, – пять лет назад в еженедельнике «2000» вышла статья «Пощёчина вселенского масштаба». Посвящена она была возведению в митрополиты Александра Драбынко. В принципе, к тому времени стремительный карьерный рост метросексуального (с оттенком провинциального комплекса неполноценности) секретаря тогдашнего предстоятеля УПЦ (МП) Владимира уже никого не шокировал. Со слабостью Блаженнейшего все смирились. Но здесь он умудрился ошарашить даже прожжённых циников. Ведь в момент обретения высшего в УПЦ (МП) сана юный (по епископским меркам) митрополит фигурировал в деле о покушении на убийство, совершенное организованной преступной группировкой».

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«Этому делу – о похищении двух монахинь Покровского монастыря с целью вымогательства церковных средств, а также другим подвигам указанного монаха на нивах освоения вдовьих лепт, и была посвящена резонансная статья, – напоминает автор. – Настолько резонансная, что её автора решили отлучить от Церкви. Разумеется, по письмам трудящихся инициативе православной общественности».

Первым об отлучении заговорил один из идеологов автокефалистского лобби в УПЦ (МП), а ныне униат Юрий Черноморец. Правда Дмитрия Скворцова назвал он Дмитрием Смирновым, что породило множество шуток как у читателей Скворцова, так у поклонников миссионерского дара о. Димитрия Смирнова.

Затем уже сотрудник Синодального отдела УПЦ (МП) А. Андрущенко адресовал Скворцову «прозрачный намёк» в Фэйсбуке.

Когда же Скворцов сообщил, что тогдашнему редактору украинской службы информагентства «Новый регион» Сергею Степанову пожгли машину, намёки Андрущенко стали ещё более прямыми.

Далее Скворцов публикует сам проект постановления синода об отлучении.

«В связи с бесконечной грязной клеветой и сатанинской ложью в адрес епископата Украинской Православной Церкви и в частности митрополита Вишневского Александра (Драбинко) автор статьи «Пощечина вселенского масштаба» в газете «2000» №48 (679) 29 ноября – 5 декабря 2013 г. и в других печатных и электронных СМИ… Дмитрий Скворцов отлучается от православного церковного общения.

…Такой шаг канонического наказания, станет уроком не только для этого журналиста, но и для других, кто по своей гордыне шельмует Святую Церковь, честь и достоинство православных пастырей».

Скворцов пишет: «Знаю точно, что в начале 2014 г. документ уже лежал на столе в митрополии. Но… лидер «команды Блаженнейшего митрополита Владимира» в виду тяжёлой болезни окончательно потерял способность даже создавать видимость руководства митрополией, и для УПЦ (МП) настали новые времена».

В том же году новый предстоятель УПЦ (МП) митрополит Киевский Онуфрий наградил Скворцова орденом Нестора Летописца, а Драбинко сместил со всех руководящих должностей.

Как известно, 17 декабря 2018 г. Священный синод УПЦ (МП) запретил Драбинко в служении.