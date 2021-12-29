Стало известно об украинском плане окружения Донецка и Луганска

29.12.2021  16:54 (Мск), Симферополь,
Виктор Орлов.  
Просмотров:
 
Война, Дзен, Донбасс, Россия, Украина
Новости Украины

Владимиру Зеленскому в условиях отсутствия экономических успехов предлагают осуществить план окружения Донецка и Луганска с целью последующего их удушения в блокаде, что остановит падение рейтинга нынешней украинской власти.

Об этом заявил глава госсовета Крыма Владимир Константинов в интервью газете «Крымские известия».

Владимиру Зеленскому в условиях отсутствия экономических успехов предлагают осуществить план окружения Донецка и Луганска...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Мне рассказали об идее, которую намерены воплотить в украинском генштабе. Она базируется на некоем блицкриге. Там хотят устроить маленькую победоносную войну и выйти на границу с Россией. Обойти Луганск, Донецк, не идти в город, чтобы избежать человеческих жертв, а выйти по полям на границу и выстроить там своих пограничников. Позвать американцев, создать для Донбасса условия, когда блокируется сама жизнь», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спикер объяснил, что Зеленского убеждают спасти свой рейтинг при помощи блицкрига на Донбассе.

«Этой власти не хватает успешности. Её лидеры наговорили, наобещали слишком много в 2014 году…. Быстрый триумф, по мнению Киева, ликвидирует пробел. И незрелый политик Зеленский на это ведётся. Кто-то ему дует в уши, мол, ты станешь украинским Александром Македонским. Американцы нас поддерживают, давай втянем их в драку», – утверждает глава Госсовета.

По словам Константинова, именно от воплощения этого плана предостерегал Владимир Путин, и теперь «США включили рычаги для остановки опасных сценариев» – «ведь результатом русского ответа будет прекращение Украинского государства как такового».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть