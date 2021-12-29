Стало известно об украинском плане окружения Донецка и Луганска

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Новости Украины

Владимиру Зеленскому в условиях отсутствия экономических успехов предлагают осуществить план окружения Донецка и Луганска с целью последующего их удушения в блокаде, что остановит падение рейтинга нынешней украинской власти.

Об этом заявил глава госсовета Крыма Владимир Константинов в интервью газете «Крымские известия».

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«Мне рассказали об идее, которую намерены воплотить в украинском генштабе. Она базируется на некоем блицкриге. Там хотят устроить маленькую победоносную войну и выйти на границу с Россией. Обойти Луганск, Донецк, не идти в город, чтобы избежать человеческих жертв, а выйти по полям на границу и выстроить там своих пограничников. Позвать американцев, создать для Донбасса условия, когда блокируется сама жизнь», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спикер объяснил, что Зеленского убеждают спасти свой рейтинг при помощи блицкрига на Донбассе.

«Этой власти не хватает успешности. Её лидеры наговорили, наобещали слишком много в 2014 году…. Быстрый триумф, по мнению Киева, ликвидирует пробел. И незрелый политик Зеленский на это ведётся. Кто-то ему дует в уши, мол, ты станешь украинским Александром Македонским. Американцы нас поддерживают, давай втянем их в драку», – утверждает глава Госсовета.

По словам Константинова, именно от воплощения этого плана предостерегал Владимир Путин, и теперь «США включили рычаги для остановки опасных сценариев» – «ведь результатом русского ответа будет прекращение Украинского государства как такового».