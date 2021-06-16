Стало известно, почем депутаты Рады продают свои голоса

16.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

В украинском парламенте коррупция приобрела системный и массовый характер – олигархи, не скрываясь, платят депутатам зарплаты «в конвертах», чтобы они принимали нужные работодателям законы.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Украине 600 партий. Там деньги ходили, депутатам платили зарплаты в конвертах за принятие законов. Я давал депутатам по 30 тысяч долларов. А в среднем по 50-100 тысяч долларов давали – столько депутат мог получать в месяц, если отдавал свою карточку.

Вот избирался украинский парламент. И в зависимости от остроты ситуации, от опасности, олигархи начинали скупать депутатов… Им ещё и разово дают, за отдельные голосования. За голосование по премьер-министру меня просили договориться с одним депутатом – ему давали за одно голосование десять миллионов долларов. Когда одного голоса не хватало. Давали и двадцать миллионов долларов. Правда, он не взял», – сказал он.

В свою очередь экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров подчеркнул, что сейчас коррупция вышла на совершенно новый уровень.

«Сейчас всё стало гораздо дороже. Такого количества денег, как стало ходить при Порошенко, не было даже при Януковиче. То, что говорит Игорь – это были фрагментальные голосования.

А сейчас, чтобы удержать фракцию, это уже ввели в систему. Когда говорят, что по 5 или 10 тысяч платят – это уже система. Вне зависимости от того, свой ты или нет, они тебе тупо платят, и ты должен голосовать», – добавил эксперт.