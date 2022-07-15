Стало известно, почему Европа не дает Зеленскому объявить официальную войну России

15.07.2022  12:42 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Война, Газ, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика
Новости Украины

Украина не объявляет России войну на официальном уровне, потому что это будет означать прекращение всех экономических связей, в том числе прокачку российского газа через украинскую ГТС.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил политолог Александр Носович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не объявляет России войну на официальном уровне, потому что это будет означать прекращение...

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«У нас с Украиной торговля в газовой сфере растет. Мы в условиях боевых действий подписываем контракты между «Газпромом» и «Нафтогазом» об увеличении прокачки газа через газотранспортную систему Украины. У нас, как началась специальная военная операция, была увеличена прокачка газа через территорию Украины и какие-то дополнительные соглашения подписаны с «Нафтогазом», – сказал эксперт.

Он характеризует эту ситуацию как «фантасмагорию» в условиях глобализации».

«Кстати, поэтому Зеленский не объявляет войну России, официально-то война так и не объявлена ни с российской стороны, ни с украинской. Почему с российской не объявлена – это вопрос отдельный, а с украинской – понятно. Если будет объявление войны, то это разрыв любых экономических отношений по части получения газа и транзита газа в Европу. Конечно, Европа не простит Зеленскому если он оставит зимой без газа», – заявил Носович.

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