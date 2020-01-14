Стало известно, почему Киев рассчитывает на деньги «Газпрома»

14.01.2020, Москва, Михаил Рябов

Неподготовленность «Газпрома» к введению санкций США против «Северного потока-2» может привести к тому, что российская компания будет фактически ежегодно спонсировать Киев в размере 1 миллиарда долларов в год на протяжении еще двух-трех лет. Именно на такой срок рискует затянуться реализация проекта из-за противодействия американцев. Таким образом, становится понятно, почему власти Украины ранее выражали надежду, что смогут заработать на транзите гораздо больше, чем прописано в качестве минимальных условий в контракте.

Об этом сегодня пишет газета «Московский комсомолец».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Помимо инвестиций на оборудование собственного флота необходимыми для строительства трубопровода технологиями, «Газпрому» придется продолжить серьезно тратиться на использование украинской газотранспортной системы при поставках «голубого топлива» в Европу. В этом году наша страна планирует поставить через Незалежную 65 млрд кубометров газа. В прошлом году «Газпром» экспортировал по украинским маршрутам примерно 85-90 млрд «кубов», заплатив за эти услуги около $3 млрд. Потребности российского газового концерна в трубопроводных сетях Украины составляет всего 20-30 млрд кубометров. Следовательно, отсрочка запуска СП-2 на полную мощность приводит к дополнительным ежегодным затратам в $1 млрд», – отмечает издание, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Теоретически Россия может достроить газопровод без зарубежных подрядчиков. Однако в реалиях данного конкретного проекта проблем у российской стороны очень много, и без привлечения зарубежных специалистов завершить СП-2 «Газпром» сможет через два-три года. Лишние затраты, которые нашей стране придется за это время заплатить за транзит газа по украинским магистралям, составят $4-6 млрд. Эту сумму можно прибавить к общему размеру дополнительных инвестиций на СП -2», — заявил аналитик АО «Финам» Алексей Калачев.

«Главная проблема — пока совершенно не ясно, насколько затянется газовое перемирие Москвы и Киева, больше выгоды из которого, как мы сейчас видим, извлекает украинская сторона», – отмечает представитель фирмы Caravelle Exclusive Андрей Магилланов.

Политолог Михаил Синельников-Оришак, ссылаясь на данные Объединенной судостроительной корпорации, утверждает, что Россия могла построить собственный трубопрокладчик в течение 5-6 лет.

«То есть, заложившись в 2014 году, когда в наш лексикон уже вошло слово «санкции», к 2020 году Россия уже не зависела бы от иностранных подрядчиков, не говоря про разные «мелочи», вроде загрузки собственных мощностей и приобретения уникального опыта.

Но нет, вместо того, чтобы развивать своих, было принято решение – купить у китайцев Jascon-18, переименованный в «Академик Черский». За… 1 млрд. долларов!

Для понимания-напоминания – стоимость всего «Северного потока-2» оценивается в 9,5 млрд. евро или 10,5 млрд. долларов. Не забываем, что параллельно платили «трубоукладчикам» компании Allseas, которая легко кинула «Газпром», лишь только американцы погрозили. Ну да ладно.

За такие деньги «Газпром» получил судно, которое по всем характеристикам, уступает кораблям уже упомянутой Allseas. Сделку начали оформлять в конце 2015 года, а в России «покупка» оказалась лишь в августе 2017 года. Причем, требовалось «дооснащение и модернизация», – напоминает эксперт.