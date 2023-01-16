Стало известно, почему «Литтл Биг» сбежали из России

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Артисты группы «Литтл Биг» сбежали из России, чтобы иметь возможность монетизировать свои доходы от просмотров на «Ютубе».

Об этом актер и телеведущий Оскар Кучера заявил в интервью иноагенту Юрию Дудю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю, например, почему «Литтл Биг» уехали. Мне их друзья рассказали. Не потому что они такие противники войны были, а потому что монетизация западная. А ее тут обрубили. Я об этом услышал прям в самом начале февраля», – сказал Кучера.

Однако, судя по всему, беглецам это мало помогло.

Солист группы «Литтл Биг» Илья Прусикин сбежал из России в марте и уже осенью пожаловался на безденежье. В США у него нет ни рекламных контрактов, ни больших концертов. Он получил «зеленую карту» как «человек, обладающий талантом» после того, как снял антироссийский клип. Сейчас Прусикин живет в доме, который снимает на 7 человек.