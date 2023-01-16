Стало известно, почему «Литтл Биг» сбежали из России

Елена Острякова.  
16.01.2023 22:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 744
 
Дзен, Запад, Культура, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Спецоперация, Украина


Артисты группы «Литтл Биг» сбежали из России, чтобы иметь возможность монетизировать свои доходы от просмотров на «Ютубе».

Об этом актер и телеведущий Оскар Кучера заявил в интервью иноагенту Юрию Дудю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Артисты группы «Литтл Биг» сбежали из России, чтобы иметь возможность монетизировать свои доходы от...

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«Я знаю, например, почему «Литтл Биг» уехали. Мне их друзья рассказали. Не потому что они такие противники войны были, а потому что монетизация западная. А ее тут обрубили. Я об этом услышал прям в самом начале февраля», – сказал Кучера.

Однако, судя по всему, беглецам это мало помогло.

Солист группы «Литтл Биг» Илья Прусикин сбежал из России в марте и уже осенью пожаловался на безденежье. В США у него нет ни рекламных контрактов, ни больших концертов. Он получил «зеленую карту» как «человек, обладающий талантом» после того, как снял антироссийский клип. Сейчас Прусикин живет в доме, который снимает на 7 человек.

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