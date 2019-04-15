Стало известно, почему Лукашенко старался не ссориться с Украиной

15.04.2019

Белорусские власти рассчитывают использовать Украину как инструмент в своих экономических спорах как с Россией, так и с Литвой. Минск уже начал переговоры с Киевом насчет совместных действий в случае реализации угрозы Александра Лукашенко остановить на ремонт нефтепровод «Дружба».

Об этом сообщает прозападное оппозиционное белорусское агентство «БелоПАН» со ссылкой на источник среди участников переговоров.

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Как известно, Белоруссия грозит осложнить транзит российской нефти в Европу в ответ на попытку РФ перекрыть поток контрабанды санкционных товаров через белорусскую территорию.

Украинский эксперт энергетического рынка Геннадий Рябцев заявил изданию, что альтернативой для белорусских НПЗ может стать и казахская, и азербайджанская, и саудовская нефть. Однако ее цена с учетом транспортировки по морю и железной дороге будет значительно выше трубопроводной.

Обходить через Украину Белоруссия будет не только Россию, но и враждебную ей Литву. Прибалтийская республика твердо намерена блокировать подачу через свою территорию в Европу электроэнергии с Белорусской АЭС, строительство которой в Островце в этом году завершится на российский кредит.

В своей решимости Литва готова покупать электричество дороже – в Эстонии и Польше. Тем временем неунывающая Беларусь, как сообщает издание «Телеграф», ведет переговоры о транзите все с той же Украиной.

Похоже, что обе бывшие советские республики особо не обременены ни славянским братством, ни европейскими ценностями.

Белоруссия официально не признала воссоединение Крыма с Россией. Минск также не присоединился к экономическим санкциям РФ против Украины в 2018 году.