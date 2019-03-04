Стало известно, почему Порошенко начал срывать шапки

04.03.2019, Киев, Игорь Петров

Президенту Украины Петру Порошенко нечем ответить на скандал с коррупционными схемами в армии, что выражается в неадекватном поведении на встречах с избирателями.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко реагирует на саму ситуацию скандала, который бьет по его ключевой аудитории. Порошенко ориентирован на армию, как безусловную ценность, это была одна из основ его компании. А получается, что не только склады взрываются (об этом уже все забыли), а есть коррупционные схемы в оборонке.

На оборонку в этом году запланировано свыше 200 млрд грн., многие вещи непрозрачны. Это сильно бьет по Порошенко тем более, что получается, что это – дело не последних месяцев, эта схема действовала много лет. Оппоненты Порошенко смогли нащупать его «кощеево яйцо».

Как он может ответить? Пока ответы рефлекторные. Команда Порошенко сама запуталась в ответах. Со стороны Генпрокурора появились тезисы, что «контрабанда – это хорошо», «ну, ничего страшного». С другой стороны, власть пытается легализовать все это: «Да, так это же все на оборону шло», «Да, мы покупали в России, но покупали не прямо».

На наших глазах происходит повторение ситуации с российским газом который мы покупаем на западной границе втридорога. Здесь эта стратегия не работает.

Банковая пошла на более радикальные действия – увольнение Гладковского. При этом, заметьте, ну, хорошо, уволили. А где обыски? Где предъявленные обвинения? Этого нет.

Более того, за эту тему активно взялся Аваков. Он нащупал проблемную точку, «ахиллесову пяту» Порошенко, возможность для себя перейти в наступление на «патриотическом» милитарном фронте. И Порошенко мало что может ответить, он связан многими вещами.

Пока мы видим ответ, который выражен в срывании шапок, в том, что он кого-то хватает за нос или шарпает девушек и все. Это кажется смешно, но мне кажется, то это показатель определенной нервности действующего президента. По-хорошему Порошенко должен был бы взять самоотвод. Почему он до сих пор не взял отпуск? Он же ведет избирательную кампанию, разъезжает по стране. Получается, за наш счет. Он же президент, но по факту ведет себя как кандидат в президенты. Мы не видим попыток погасить скандал. Он был бы должен уйти в отпуск и должна была начать проверка что и как. Но этого не происходит», – сказал Якубин.