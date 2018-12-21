Стало известно, почему Украина не расторгает договор по Азовскому морю

21.12.2018, Киев, Галина Шершнева

Хотя возбужденная патриотичная украинская общественность требует от правительства разорвать договор с Россией по Азовскому морю, официальный Киев не будет этого делать.

Об этом в украинском издании «Зеркало недели» пишет ведущий специалист Центра международных исследований Дипломатической академии Украины Елена Снигирь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Позиция МИДа заключается в нецелесообразности денонсировать этот договор из-за незавершенности процедурных вопросов в арбитражном производстве Международного трибунала ООН по морскому праву, куда Украина в 2016 г. подала иск против России из-за нарушения последней Конвенции ООН по морскому праву. Исходя из логики объяснений МИДа, дипломаты не рискуют расторгать договор, являющийся частью этого иска, до тех пор, пока Арбитражный трибунал не начнет рассматривать дело по сути. А судя по очередности процедурных моментов, этого можно ожидать не раньше чем через год», – пишет Снигирь.

По мнению автора публикации, даже если решение будет принято в пользу Украины, это не означает для нее практического выигрыша.

«Решение международных судов в нашу пользу не защитят нас уже сегодня или завтра, пока агрессор изменяет политическую реальность с помощью силы. Показателен здесь опыт игнорирования Китаем решения арбитража Постоянной палаты Третейского суда в Гааге от 2016 г. Филиппины, хотя и победили по всем 15 пунктам иска, не могут реализовывать свои права в своей же исключительной экономической зоне без военной поддержки со стороны США», – пишет Снигирь.