Стало известно, почему Ярош бежал из «Правого сектора»

07.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Дмитрий Ярош покинул некогда возглавляемый им «Правый сектор» из-за внутренних противоречий в понимании проходящих на Украине политических процессов и нежелания нести ответственность за разношерстных участников экстремистской группировки.

Об этом в эфире «4 канала» заявила экс-боевик ДУК «Правый сектор», бывшая офицер морской пехоты ВСУ и командир огневого взвода САУ Елена Белозерская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Парни, которые остались в «Правом секторе», выступали за то, чтобы изначально признать действующую власть нелегитимной, внутренним врагом, а они революционеры и с нею боремся. Более радикальные.

А Дмитрий Ярош, имея такие же цели, как они, считал, что, во-первых, мы государственники и мы не можем рушить или поддавать риску разрушения государственные институты, особенно, когда идет война.

И он был готов сотрудничать с властью, пока она не делает чего-то такого, после чего она, в общем, становится автоматически в глазах каждого украинского патриота нелегитимной.

Ну и плюс, конечно, были такие менее важные моменты все, эти движи, режим-отжим, которыми занималась часть бойцов, которых нельзя было поставить под контроль, и проще было чуть-чуть от этого отойти», – рассказала Белозерская.

«Потому что очень разные люди были. Очень разные люди приходили, и всё – мы «Правый сектор». А кто они, какой у них background, какая у них цель, какая у них мотивация, зачем они пришли? Были прекрасные, чистые люди мотивированные бойцы, даже ВУЗовские преподаватели у нас воевали, прекрасные волонтеры, так и бандюки были, всякие были», – добавила экс-атошница.