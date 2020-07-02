Стало известно, с чем вернулся Лукашенко из Ржева

02.07.2020, Москва, Елена Острякова

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко не удалось добиться уступок от своего российского коллеги Владимира Путина во время их встречи в Ржеве на открытии мемориала Великой Отечественной войны.

Об этом в своем «фейсбуке» написала руководитель Международного центра гражданских инициатив «Наш дом» Ольга Карач, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из России Александр Лукашенко вернулся ни с чем. Иначе бы все госСМИ уже трубили о том, как Россия единогласно поддерживает Александра Григорьевича. Молчит даже Пул Первого (телеграм-канал, который ведет пресс-служба Лукашенко, – ред.). А это значит, что Россия будет вести себя на белорусских выборах по принципу «улыбаемся и машем», – пишет Карач.

Она полагает, что Россия отказалась финансировать избирательную кампанию Лукашенко.

«Что означает, что Лукашенко вернулся ни с чем? Это означает, что Россия не дает ему живых денег, – в отличие от 2010-2011 года, когда Лукашенко погасил протесты российскими деньгами. У Александра Григорьевича денег на его избирательную кампанию нет. И их будет становиться все меньше и меньше», – считает общественница.

По ее мнению, не окажут поддержки белорусскому президенту и Евросоюз с США.

«Лукашенко остается один на один – с белорусским народом. Без внешней поддержки. А это совсем другой расклад. И это самая чудесная новость, которая только могла быть», – резюмировала Карач.