Стало известно, сколько денег Украина уже потратила на войну

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Новости Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский объяснил, куда пойдут 40 млрд долларов, которые выделил конгресс США для Украины. Об этом Зеленский рассказал во время очередного видеообращения.

«Эти средства будут использованы максимально быстро и без бюрократии для усиления защиты Украины. Прежде всего, это оружие и боеприпасы для нас, оборудования. Но не только. Это также поддержка расследования военных преступлений Российской Федерации, оккупантов, поддержка дипломатической работы», – говорится в обращении.

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Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, Палата представителей США одобрила пакет помощи, предусматривающий поддержку Украины на общую сумму около 40 млрд долларов. При этом конгрессмены оказались щедрее Байдена, “отстегнув” Киеву на 8 миллиардов долларов больше чем изначально просил Белый дом.

Тем временем глава Минфина Украины озвучил агентству Reuters размер трат Украины на войну. По совам Сергея Марченко с начала войны Украина направила 245,1 млрд гривен (8,3 млрд долларов) на военные нужды.

Как утверждает министр, эти средства частично Минфин взял из того, что первоначально было заложено в бюджете на развитие экономики.

По словам Марченко, в апреле Украина получила 60% запланированных налоговых поступлений – в мае и июне эти поступления оцениваются на уровне 45-50% ранее запланированных.

Украина в апреле получила почти 2 миллиарда долларов внешнего финансирования, из которых 719 миллионов долларов – гранты. По словам министра, показатель за период с февраля составляет 5,4 млрд. долларов, включая 801 млн. долларов.

«Если не принимать во внимание иностранную помощь, то сейчас мы оцениваем поступление доходов в мае-июне на уровне 45-50% от запланированного, при условии, если ситуация не ухудшится», – сказал Марченко.