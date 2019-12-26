Стало известно, сколько денег вбухали в ВСУ в 2019 году

26.12.2019, Киев, Семен Дорошенко

Государство профинансировало нужды Вооруженных Сил Украины в 2019 году почти на 17 млрд гривен, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом на брифинге по оборонным закупкам рассказал заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, сообщает пресс-служба ведомства.

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“В 2019 году мы оперировали в рамках бюджетного ресурса 16 млрд 790 млн грн на все. Этот финансовый ресурс государством профинансирован для нужд Вооруженных Сил в полном объеме на 100%. Успешность или эффективность нашего исполнения этого бюджета составляет 99,3%, 0,7 % – это те контракты по которым продолжается изучение состояния дел, принимая во внимание риски, которые должны быть нейтрализованы”, – сказал Петренко.

Отметим, озвученные цифры – это только лишь прямые расходы на содержание армии. В целом же военный бюджет Украины составил в 2019 году 136 миллиардов грн.