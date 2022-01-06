Стало известно, сколько ЕС потратил на Украину после переворота 2014 года

06.01.2022  16:51 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, ЕС, Политика, Украина, Финансы
Новости Украины

Десятки миллионов евро для ВСУ от ЕС якобы укрепят «миролюбие» Украины и преданность Киева дипломатии.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время совместной с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем пресс-конференции по итогам визита на оккупированную ВСУ Луганщину, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Десятки миллионов евро для ВСУ от ЕС якобы укрепят «миролюбие» Украины и преданность Киева...

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«Евросоюз плечом к плечу с Украиной в противодействии агрессивной политики России, и речь идёт не только о политической поддержке, но и об очень практичных решениях. Например, недавно ЕС приобщил Украину к Европейскому фонду мира, в рамках которого 31 миллион евро пойдёт на укрепление способностей ВСУ. Эта поддержка направлена на укрепление способности Украины защищать себя, поскольку Украина предана дипломатии, выполнению Минских соглашений и дипломатическому урегулированию конфликта», – сказал Кулеба.

В то же время Боррель озвучил полный объём переданных Евросоюзом Киеву средств с 2014 года, а также назвал ассоциацию Украины с ЕС практически уникальным договором.

«Евросоюз является наиболее надёжным партнёром Украины. Мы предоставляем политическую, экономическую и финансовую поддержку. Более 17 миллиардов евро было предоставлено Украине после оккупации Крыма Россией. И соглашение об ассоциации, которое ЕС подписал с Украиной, является самым амбициозным и комплексным договором, который ЕС когда-либо подписывал с любым другим государством», – заявил Боррель.

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