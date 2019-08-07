Стало известно, сколько Зеленский тратит на цветы

07.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Со дня инаугурации президента Украины Владимира Зеленского по 29 июля на цветы для мероприятий с его участием потратили более 70 тысяч гривен, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в Государственном управлении делами.

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“…кассовые расходы по бюджетной программе “Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Президента Украины и Администрации Президента Украины” (КПКВК 0301010) на приобретение цветочной продукции для обеспечения мероприятий с участием Президента Украины с 20 мая по 29 июля 2019 года составляют 75,1 тыс. гривен”, – говорится в сообщении ведомства.

Также в Госуправлении делами сообщили о чичленности сотрудников Офиса президента по состоянию на 30 июля этого года.

“Согласно приказам Руководителя Аппарата Офиса Президента Украины, предоставленным в Государственное управление делами, по состоянию на 30 июля 2019 года на должности в Офис Президента Украины назначено 142 работника”, – сообщает ведомство.