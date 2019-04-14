Стало известно содержание закрытых переговоров Порошенко с Меркель

14.04.2019, Киев, Михаил Рябов

Гарантии личной безопасности в обмен на бескровную передачу власти и сохранение антироссийского курса Украины обсуждал Петр Порошенко во время последних переговоров с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, состоявшихся на уходящей неделе.

Такие подробности в своем блоге раскрывает бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«План «Б» Порошенко – это отказ от массовых фальсификаций во время второго тура и «мирный» проигрыш под гарантии США и ЕС в его безопасности, «проходе» в парламент, формировании фракции и «захвате» должности спикера. Взамен Порошенко предложит Западу полный контроль над «прокремлевским» Зеленским, сохранение курса Украины в НАТО и ЕС, а также усиление давления на Россию. Именно это, а не «Нормандский формат» и «Северный поток-2», Порошенко обсуждал с Макроном и Меркель на этой неделе», – утверждает Кузьмин.

По его данным, грядущее поражение Порошенко «позже будет использовано для подготовки победы на парламентских выборах 2019 года».

«Порошенко выдаст свой провал за величайшее достижение Майдана, мирно передаст власть Зеленскому и не будет обжаловать результаты голосования.

Для победы во втором туре Порошенко необходимо дополнительно мобилизовать несколько миллионов голосов, что в его случае практически невозможно, как и «вбросить» такое количество бюллетеней незаметно от официальных наблюдателей. Разоблачение и привлечение к уголовной ответственности «похоронит» политические перспективы Порошенко и членов его команды», – поясняет бывший высокопоставленный сотрудник генпрокуратуры.

«Учитывая, что Украина является парламентско-президентской республикой, Порошенко, как спикер парламента (или контролируемый им спикер), сможет «сломать» Зеленского, вплоть до объявления ему импичмента, парламент может заблокировать назначение руководителей СБУ, ГПУ, ВСУ, что «заморозит» ситуацию в армии и правоохранительной системе (сейчас эти должности занимают люди Порошенко), и многое другое. А значит, Порошенко, как народный депутат, представляет не меньшую угрозу, чем Порошенко – президент. Да и отправить его в тюрьму как нардепа будет значительно сложнее, чем как «пересічного громадянина».

Что делать? Во-первых, 21 апреля обязательно проголосовать против Порошенко. Во-вторых, на парламентских выборах обязательно проголосовать против партии, с которой Порошенко попытается «пролезть» в парламент. И, в-третьих, на парламентских выборах проголосовать против наиболее одиозных его соратников. Их место на скамье подсудимых, а не в украинской политике», – заключил Кузьмин.