24.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Статистика, Украина, Экономика
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Стало известно, у кого на Украине самые высокие зарплаты

По итогам апреля на Украине среди пяти топовых отраслей лидером по размеру заработной платы стала сфера информации и телекоммуникаций, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Министерства финансов страны.

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Средняя зарплата в этой сфере составляет 20,5 тыс. грн в месяц.

Самые низкие заработные платы среди агрегированных отраслей экономики наблюдаются в ВЭД «Временное размещения и организация питания» — 6527 грн, что более чем в 3 раза ниже, чем в сфере информации и телекоммуникаций.

Лидером по размеру заработной платы в апреле текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года остается Киев (15,9 тыс. грн в месяц), а самые низкие заработные платы наблюдаются в Херсонской области — 7695 грн, что более чем в 2 раза ниже, чем в столице.

Наиболее динамичный рост заработных плат из Топ-5 регионов — Днепропетровская область на 24,9%.

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