Стало известно, в какие страны чаще всего уезжают на ПМЖ украинцы

15.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

С начала текущего года уже почти 2 тысячи украинцев получили разрешение на выезд на постоянное место жительства в США, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в Департаменте организационного обеспечения Государственной миграционной службы Украины.

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По данным ГПСУ, за 5 месяцев текущего года 1996 граждан Украины получили соответствующее разрешение. В течение прошлого года таких было 3358, тогда как в 2014-м – 1368.

Кроме того, в этом году 128 украинцев получили разрешение на выезд в Беларусь (302 – в течение прошлого года), 366 – в Литву (560 в прошлом году), 90 – в Молдову (235 в течение прошлого года), 411 – переехали в Германию (1179 в прошлом году), 146 – в Польшу (191 течение 2018 года), 331 – в РФ (1162 – в течение прошлого года), 174 – в Венгрию (404 – в прошлом году) и 151 – в Чехию (153 течение прошлого года).

По прогнозам нового отчета ООН “Перспективы мирового народонаселения” за 2019 год, к 2050 году население Украины сократится на 19,9% – до 35 миллионов 220 000 человек.