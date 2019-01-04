Стало известно, в какую сумму обойдется Украине избрание сменщика Порошенко

04.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

На президентские выборы из государственного бюджета Украины будет потрачено более 2,3 миллиарда гривен, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Соответствующие бюджетные программы были утверждены на заседании Центральной избирательной комиссии.

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Согласно решениям Центризбиркома, на проведение выборов президента Украины будет потрачено 2,354 миллиарда гривень. Из них 266 миллионов гривен будет потрачено непосредственно на обеспечение работы Центральной избирательной комиссии, а остальная сумма — окружных и участковых избирательных комиссий.

Также ЦИК утвердила объемы финансирования выборов народных депутатов Украины, на которые планируется потратить 1,949 миллиарда гривен.

Кроме того, утверждена смета на функционирование Государственного реестра избирателей в текущем году в сумме 223,539 миллиона гривен.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. 31 декабря 2018 года стартовала избирательная кампания. Очередные парламентские выборы должны состояться в конце октября 2019 года.