Стало известно, во сколько украинцам обходится содержание Доктора Смерть

05.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сумма начисленной зарплаты скандальной и.о. министра здравоохранения, гражданки США Ульяны Супрун составляет 26 293,75 грн.

Об этом сообщили в Департаменте управления персоналом и кадровой политики Минздрава Украины.

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“Сумма начисленной заработной платы и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун составляет 26293,75”, – сообщили в ведомстве.

Согласно предоставленным данным, размер начисленной средней зарплаты в Минздраве составляет 23 728,15 грн.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Супрун застраховала жизнь в США на 1670 долларов.

Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению заявление об изменении исковых требований по делу о незаконном нахождении в должности и.о. министра охраны здоровья Украины Ульяны Супрун.