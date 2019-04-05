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05.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Доходы политиков, Медицина, Украина
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Стало известно, во сколько украинцам обходится содержание Доктора Смерть

Сумма начисленной зарплаты скандальной и.о. министра здравоохранения, гражданки США Ульяны Супрун составляет 26 293,75 грн.

Об этом сообщили в Департаменте управления персоналом и кадровой политики Минздрава Украины.

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“Сумма начисленной заработной платы и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун составляет 26293,75”, – сообщили в ведомстве.

Согласно предоставленным данным, размер начисленной средней зарплаты в Минздраве составляет 23 728,15 грн.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Супрун застраховала жизнь в США на 1670 долларов.

Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению заявление об изменении исковых требований по делу о незаконном нахождении в должности и.о. министра охраны здоровья Украины Ульяны Супрун.

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