Стало известно, зачем «Дональд Кук» заходил в Одессу

04.03.2019, Киев, Галина Шершнева

Визит эсминца ВМС США «Дональд Кук» в Одессу свидетельствует о том, что американцы не намерены поддерживать авантюры президента Украины Петра Порошенко в Керченском проливе.

Об этом в эфире youtube-канале «Главновости» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот жест означает некую компенсацию за его фантастические идеи насчет того, что надо пробиваться через Керченский пролив вместе с НАТО и представителями Бог знает чего. Ему явно дали понять, что эта идея не поддерживается. И, чтобы подсластить пилюлю и показать, что США не согласны с претензиями России на первую роль в Черноморско-Азовском бассейне, они прислали сюда «Дональда Кука», – сказал Погребинский.

Он не считает, что визит американского эсминца и встреча Порошенко на его борту со спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером будет способствовать росту электорального рейтинга действующего президента.

«Я не думаю, что большое количество украинцев счастливы от того, что их президент на военном корабле чужой державы облизывает второстепенного чиновника», – сказал Погребинский.