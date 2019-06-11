Стало известно, зачем первому замглавы СБУ звание лейтенанта

11.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Присвоение звания лейтенанта первому заместителю председателя СБУ Ивану Баканов не дает никаких карьерных преференций, оно нужно для доступа к секретной информации, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

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«Звание лейтенанта на самом деле не дает никаких карьерных преференций, оно нужно для того, чтобы человек, который был в правоохранительных органах, имел доступ к важной секретной информации … То есть, это не высокое звание, и оно абсолютно не повлияет ни на его (Баканова — Ред.) доходы, ни на его карьерный рост. Это то, что он должен иметь, для того чтобы иметь доступ к нужной информации», — сказала Мендель.

В то же время, заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка отметил, что во многих спецслужбах успешными руководителями являются именно гражданские.

«И возможно, здесь этот эксперимент будет для нас удачным, когда человек не из системы, человек, который не зашорен этими догматическими представлениями о том, как должна функционировать спецслужба, будет способен сделать наконец реформу специальной службы», — сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Баканов получил звание лейтенанта, хотя не проходил службу в армии и не стоял на воинском учете.

Президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ 22 мая.

Поскольку глава СБУ Василий Грицак, который 20 мая написал заявление об отставке, находится в отпуске, его обязанности исполняет Баканов.