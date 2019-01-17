Стало известно, зачем Собчак приехала в Киев
Неожиданный визит российской либералки Ксении Собчак в Киев связан с президентскими выборами, сообщил в своем блоге еще один либерал Аркадий Бабченко, сбежавший из России на Украину, где теперь занимается обслуживанием Петра Порошенко и подчиняющейся ему СБУ.
По данным Бабченко, помимо Собчак, в Киеве в последние дни побывало немало других представителей либеральной тусовки.
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«Итак, в Киеве на данный момент засветились – Евгений Чичваркин, Марат Гельман, Андрей Васильев и сегодня вот приехала Ксения Собчак. Накануне выборов российским политтехнологам ужасно захотелось прогуляться по Подолу и посмотреть на Труханов остров.
Интересно, к кому», – рассуждает он в своем блоге.
Российский военкор Александр Коц в свою очередь утверждает, что цель визита Собчак – интервью с комиком Владимиром Зеленским.
«Я, кстати, знаю, зачем Собчак приехала в Киев – интервью у Зеленского брать. Об этом их пиарщики обмолвились, когда я вел с ними через знакомых переговоры об интервью. Но со мной они чего-то очканули связываться – рейтинговые риски. А с Собчак норм», – сообщил Коц в своем блоге.
Метки: Владимир Зеленский, Ксения Собчак
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