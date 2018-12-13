Стало окончательно понятно, что 15 декабря будет не обьединение, а новый раскол Церкви

13.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Приглашение на запланированный в Киеве т. н “Объединительный собор” вернули 56 архиереев канонической Украинской православной церкви, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на Союз православных журналистов.

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“Так поступили уже 56 архиереев – без учета епископов, которые сначала отказались принимать письма с приглашениями”, – говорится в сообщении.

Ранее предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий вернул Вселенскому патриарху Варфоломею письмо-приглашение для участия в Объединительном соборе.

5 декабря Порошенко проинформировал, что собор состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.