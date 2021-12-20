Стало понятно, что имел в виду Лукашенко, когда угрожал перекрыть транзит газа в Европу

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко несколько раз за последний месяц обещал прекратить транзит газа в Европу, если давление на его страну усилится.

Некоторые эксперты восприняли это как вызов России, однако в Москве отреагировали на выпады союзника в Минске вполне спокойно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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И вот, на прошлой неделе стало ясно, что Батьку не заносило, как могло кому-то показаться. Он просто владел инсайдами «Газпрома», который сам готовился снизить транзит по газопроводу «Ямал-Европа».

По этой трубе газ поступает в основном в Польшу, которая год назад в Стокгольмском арбитраже заставила «Газпром» отказаться от формульного расчета цены газа и привязать ее к биржевым котировкам. Тогда рыночные цены падали, однако в этом году ситуация поменялась, но российская монополия уже не имеет перед Варшавой никаких обязательств: долгосрочный договор «Газпрома» на транзит через Польшу закончился. С тех пор мощности польского отрезка распределяются на аукционах.

1,5 млрд долларов компенсаций, отсуженных Польшей в 2020-м, сейчас обернулись тяжелой расплатой. Транзит по газопроводу «Ямал – Европа» на выходных почти прекратился.

По данным немецкого сетевого оператора Gascade, уровень прокачки соответствует 5% пропускной способности газопровода. На сегодня «Газпром» выкупил еще меньше мощностей – 4,3% (3,8 млн куб. м, хотя было предложено 89,1 млн куб. м). Газопровод балансирует на грани остановки.

Американское агентство «Рейтерс» поспешило обвинить «Газпром» в срыве поставок в Германию. Однако глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель опроверг это утверждение.

«Пока, строго говоря, Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа», — написал Боррель в блоге на сайте МИД Евросоюза. «Достали поляки своими исками и ожидаемо получили по ушам. Причем законно – просто аукцион остался без участников. Газпром не явился, а иных нет и не может быть», – прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале политолог Марат Баширов.