«Стало понятно, что закончилась Украина». Как в Донецке началась война шесть лет назад

26.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Ровно шесть лет назад, 26 мая 2014 года, украинские войска совершили налет на Международный аэропорт Донецк, занятый ополченцами. В результате обстрелов тогда погибли 40 человек, 31 получил ранение. После этих событий дончане впервые осознали, что в городе началась реальная война.

Об этом идет речь в документальном фильме Министерства информации ДНР «26.05.14 – Начало», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Фильм построен на воспоминаниях очевидцев тех событий – простых жителей города, сотрудников аэропорта, журналистов и чиновников.

Отметим, что к тому моменту город Донецк уже почти два месяца был столицей ДНР. При этом аэропорт все это время находился под контролем украинских силовиков. Уже активные боевые действия шли и в Славянске, но дончане до последнего не верили, что началась реальная война.

«Люди не верили, что начнется настоящая война. «Да ну, учения начались» – говорили они», – рассказал Иван Копыл, который с коллегами попал под самый первый обстрел украинского спецназа.

Сначала дончане увидели над аэропортом вертолеты ВСУ. «Со стороны Песок пришло звено вертолетов, три штуки. Прошли над водоемом, вышли на огневую позицию, дали пуск радиоуправляемыми реактивными снарядами над нашим дачным поселком, кооперативом, развернулись обратно в районе Песок, зашли на второй заход. Потом на третий заход зашло уже два вертолета, потому что один задымился», – рассказал житель донецкого поселка Жабуньки Сергей Канделаки.

По словам главы администрации Куйбышевского района Донецка в 2014 году Ивана Приходько, группа «Восток» потребовала от кировоградского спецназа освободить территорию аэропорта, а в ответ получили град пуль. «Самое страшное, что работали в основном снайпера. Это одно из наиболее боеспособных подразделений Украины было на тот момент», – отметил Приходько.

Горожанам в этот день стало понятно, что для Донецка с пролитой кровью закончилась Украина. «Сформировалось четкое ощущение – вот моя РРРодина и я буду ее защищать», – заявила жительница поселка Октябрьский Донецка Ольга Макеева.