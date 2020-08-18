18.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Беспорядки, Политика
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Стало понятно, как действуют белорусские майданщики в условиях отключения интернета


Координаторы белорусских протестов используют «гонконгскую схему» для передачи данных в условиях, когда власти отключают интернет.

Об этом в своем телеграм-канале написал российский военкор Семен Пегов, передает корреспондент «ПолитНавигатора.

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«Многие задавались вопросом – как NEXTA (польский телеграм-канал – ред.) могла публиковать видео с места событий с минимальной задержкой до часа? Белорусские IT-специалисты, хорошо владеющие обстановкой, считают, что данные протестующие передают с телефона на телефон при помощи специальной программы, которая действует по принципу эппэловской Air Drop, которая позволяет делиться файлами между пользователями, не имея доступа в интернет.

После того, как все данные по сетевому принципу стекаются в один гаджет – владелец-координатор просто напросто отвозит его в посольство Польши или Литвы, которые заблаговременно были оснащены спутниковыми тарелками с соответствующим интернетом. Уже оттуда материалы передаются за границу, где их обрабатывают и публикуют», – написал Пегов.

Несколько дней после выборов в Белоруссии практически не работал интернет. Власти объясняли это ДОС-атаками из-за рубежа, однако специалисты были уверены, что китайские специалисты установили в Белоруссии систему фильтрации содержимого интернета (файрвол) – аналог проекта «Золотой щит» в КНР.

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