Стало понятно, почему Плахотнюк не сдается

14.06.2019, Москва, Елена Острякова

Демократическая партия Молдовы, принадлежащая олигарху Владу Плахотнюку, сознательно затягивает политический кризис в стране и не передает власть законно сформированному правительству, чтобы успеть вывести за границу как можно больше денег.

«Со счетов государственных компаний переводятся крупные денежные средства в офшорные зоны. Это не похоже на финансовую деятельность компаний. Мы в ближайшее время проведем тщательные проверки в госкомпаниях», – заявил на брифинге министр экономики Молдовы Вадим Брынзан.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Бывший депутат парламента Молдовы, Муниципальный советник Комрата Петр Влах утверждает, что деньги не только выводятся через банковские структуры, но и вывозятся на частных самолетах наличкой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пока так называемые «протестующие» блокируют госучреждения за 500 лей в сутки, руководство ДПМ на частных самолетах вывозят наличные деньги из страны, а наличных денег у них очень много, и вывозить будут еще не один день», – написал Влах в «Фейсбуке».

Кишиневские СМИ сообщают, что за последние дни из Кишинева вылетело несколько частных самолетов. Бизнес-джет Learjet 31A и приземлился в столице Эстонии. Самолет того же типа, вместимостью до восьми человек на борту вылетел в Ларнаку (Кипр).

Кроме того, частные самолеты отправились в Чехию и в Киев. Согласно данным канала TV8, на борту, вылетевшем на Украину, находился миллионер Важа Джаши, близкий друг Влада Плахотнюка.