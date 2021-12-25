Стало понятно, почему Санду благодарила за газ всех кроме России

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Президент Молдовы Майя Санду допускает, что «Газпром» согласился на заключение контракта с «Молдовагазом» по просьбе европейских лидеров.

Об этом она заявила в интервью телеканалe RTR Moldova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из наших никто не звонил. Мы говорили со всеми нашими европейскими партнерами. Было очень сложно. Нам нужна была помощь. Может быть, госпожа Меркель или кто-то другой из европейских лидеров говорили с лидерами России», – сказала Санду.

В ноябре, когда после месячного энергетического кризиса Молдова заключила договор с «Газпромом», Санду поблагодарила за это Евросоюз, США и Украину.

Свое правительство она похвалила, за то, что оно «смогло удержать переговоры от обсуждения политических тем». Санду надеется, что весной, когда уляжется ажиотаж на европейских биржах, «Газпром» снизит цену для Молдовы. При этом она анонсировала инвестиции в дополнительные источники получения газа.

«Когда цены вернутся к нормальным, все будет по-другому», – сказала Санду.

Примечательно, что премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица в эфире телеканала TV8 заявила, что ее заместитель Андрей Спыну, который вел переговоры с «Газпромом», не имел полномочий от правительства.

«Полномочий у вице-премьера Андрея Спыну через решение правительства не было. Потому что, если бы они были, вы бы видели постановление правительства. А такого постановления не существует. Не было формальных полномочий для подписания этого протокола», – сказала Гаврилица.

Молдавские наблюдатели полагают, что это заявление дает основания для расторжения контракта с «Газпромом».