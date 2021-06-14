«Стало стыдно». Степашин рассказал, как подал в отставку при Ельцине

Экс-глава ФСБ Сергей Степашин ушел в отставку со своего поста после терракта в Буденовске, поскольку ему стало стыдно за честь офицера.

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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Степашин рассказал в интервью «Коммерсанту».

Он вспоминает, что из захваченной больницы в Буденовске террористы во главе с шамилем Басаевым ушли на автобусах с флагами.

Террористы Басаева в захваченной больнице.

«Не буду сейчас говорить, кто там виноват. Виктор Степанович или кто-то еще, когда ввязались в эту дискуссию [переговоры с Басаевым]. Для меня произошедшее было очевидно — это позор. Хотя у ФСК, которая только-только стала ФСБ, и особых полномочий не было. Чего оправдываться сейчас буду? Второе. На второй день, когда все закончилось, я вышел и пришел в больницу. Кстати, никто меня почему-то и не ругал… Могли бы, конечно, поколотить. Я просто один пошел, никакой охраны у меня не было. Посмотрел — сожженные трупы лежали: мужчины, женщины, дети», – говорит экс-глава ФСБ.

«Есть же такое понятие — стыд. Я — советский офицер. Поэтому для меня дальнейшее было совершенно очевидно, кстати, как и для [министра внутренних дел] Виктора Ерина. Мы сели в самолет, полетели к Ельцину, оба сказали, что уходим», – вспоминает Степашин.